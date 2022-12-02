Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ

1 декабря был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Православной церкви Украины. Как сообщает пресс-служба церкви, сведения об этом юридическом лице были 2 декабря внесены в Единый государственный реестр, оно получило номер 45081205.

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Напомним, что 23 мая синод ПЦУ принял решение о создании в ее составе мужского монастыря "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра".

Тогда же синод поручил предстоятелю ПЦУ Епифанию обратиться к Кабинету министров с просьбой предоставить один из храмов лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения – для монастырской деятельности.

"Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской лавры. Также решением Синода блаженнейший митрополит Епифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо", - указывают в ПЦУ.

Напомним, что 1 декабря Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине Украинской православной церкви, имеющей статус широкой автономии в каноническом подчинении Русской (Русской) православной церкви и в ведении которой находится нижняя часть Киево-Печерской лавры.

Среди решений СНБО также было поручение правительству обеспечить в двухмесячный срок "проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом", которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Напомним также, что перед этим набрала необходимые 25 тысяч электронных подписей петиция к президенту Владимиру Зеленскому о поддержке им уже разработанного депутатами Верховной Рады законопроекта, предусматривающего запрещение ПЦУ. Но пока глава государства на нее не отвечал.

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