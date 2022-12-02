Оправдывал захват Крыма: митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП) сообщили о подозрении (ФОТО)

Служба безопасности сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП), входившему в ближайшее окружение Московского патриарха Кирилла и оправдывавшему российскую агрессию.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, митрополит координировал с патриархом Кириллом распространение прокремлевских взглядов в регионе. Для этого он был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручения по поводу оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности АР Крым.

"Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории РФ. Установлено, что в церквях громады людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора. В этих книгах российские "авторы" ставили под сомнение украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски на территории епархии и обнаружили большое количество вражеских печатных материалов и документы с доказательствами общения с московскими кураторами.

Согласно выводам независимой экспертизы, инициированной СБУ, преступная деятельность митрополита угрожает государственной безопасности Украины.

На основании собранной доказательной базы митрополиту сообщили подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности ранее сообщила о подозрениях организаторам богослужения, во время которого в одном из храмов в Киево-Печерской Лавре восхваляли "русский мир". Среди подозреваемых – священник.