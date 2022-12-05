СБУ задержала "завхоза" бывшей оккупационной администрации в Николаевской области

Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области. Злоумышленницей оказалась жительница Снигиревки, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских захватчиков.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что во время временного захвата города злоумышленница вступила в ряды оккупационной администрации, где она была назначена руководителем "отдела жилищно-коммунального хозяйства".

Находясь на "должности", коллаборантка осуществляла "учет" местного жилищного фонда, прежде всего, его техническое состояние и бытовые условия.

Таким образом, она определяла пригодность зданий к "расквартированию" представителей оккупационных группировок страны-агрессора.

Также она контролировала смету расходов на восстановление инфраструктурных сооружений, используемых врагом для базирования собственных подразделений.

Среди таких объектов были жилые дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию.

После освобождения района злоумышленница пыталась "залечь на дно". Однако это не удалось. Сотрудники Службы безопасности установили ее местонахождение и задержали.

"Пока ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности", – сообщили в СБУ.

Напомним, СБУ и Государственное бюро расследований задержали в Херсоне во время стабилизационных мероприятий трех работников следственного изолятора, перешедших на сторону врага во время оккупации города Россией.