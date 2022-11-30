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В Виннице задержали предательницу, которая помогала оккупантам в Херсонской области и сбежала оттуда после прихода ВСУ
Контрразведка Службы безопасности разоблачила вражескую приспешницу во время контрдиверсионных мероприятий в Винницкой области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленницей оказалась жительница Берислава, после захвата украинского города активно сотрудничавшая с местной оккупационной администрацией.
Установлено, что она передавала в созданную агрессором "военную комендатуру" списки участников АТО и других граждан, которые потенциально могли сопротивляться захватчикам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Полученные сведения враг использовал для проведения массовых "облав" на жилье местных жителей и похищение людей.
От потерпевших требовали "признания" по сфабрикованным делам. В случае отказа – применяли пытки и угрожали убийством.
Кроме того, злоумышленница помогала оккупантам ориентироваться на местности и указывала кратчайшие пути в населенные пункты Бериславского района для его захвата.
Также она способствовала в "расквартировании" российских оккупационных подразделений в домах украинцев, которые находились на подконтрольной украинским властям территории.
При этом сама предложила использовать три собственных гаражных помещения для базирования военной техники и складирования оружия рашистов.
После освобождения части региона она пыталась бежать за границу во избежание правосудия.
Впрочем, сотрудники СБУ своевременно установили ее местонахождение на территории Винницкой области и задержали вблизи одного из местных объектов критической инфраструктуры.
Во время обыска у задержанной обнаружен мобильный телефон с поличным с представителями оккупационного органа.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств" преступной деятельности", - отметили в СБУ.
Напомним, СБУ и Государственное бюро расследований задержали в Херсоне во время стабилизационных мероприятий трех работников следственного изолятора, во время оккупации города Россией перешедших на сторону врага.