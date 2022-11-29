СБУ задержала "чиновника" бывшей оккупационной администрации Балаклеи

Служба безопасности задержала в Харьковской области коллаборанта, который во время оккупации Балаклеи занимал должность "помощника начальника управления временной гражданской администрации" города и призывал местный бизнес перечислять "налоги" в бюджет РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Находясь на "должности", злоумышленник способствовал принудительной "перерегистрации" работы местного бизнеса в пользу страны-агрессора. Для этого проводил коллективные "собрания" предпринимателей, на которых призвал перестраивать свою хозяйственную деятельность под нужды РФ и перечислять "налоги" в ее бюджет", – говорится в сообщении.

Среди основных задач, которые коллаборант ставил перед представителями малого и среднего бизнеса, было наполнение продовольствием оптовых складов. Также он давал указания на товары и услуги, которые разрешено реализовывать на территории города.

В случае несогласия коллаборант применял ограничения на коммерческую деятельность посредством запрета на реализацию отдельных товаров и услуг.

По данным следствия, вражеским сообщником оказался местный житель, который в начале мая пошел на сотрудничество с агрессором. Чтобы засвидетельствовать им свою приверженность, он заключил с руководством оккупационного органа "трудовой договор".

По информации СБУ, после освобождения города злоумышленник пытался "потеряться" среди жителей района во избежание правосудия. Но, правоохранители его задержали.

В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в Херсоне владельца местной станции прогулочных катеров, который помогал захватчикам убегать от контрнаступления Сил обороны на южном направлении.