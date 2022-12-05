В Херсоне задержан экс-руководитель банка РФ, который по указанию Сальдо вводил в городе "рублевую зону"

Служба безопасности разоблачила еще одного "высокопоставленного" коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", открывавшего свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что именно через это российское "финучреждение" гауляйтер захваченной части Херсонщины Владимир Сальдо пытался обустроить в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора.

"Таким образом, рашисты планировали осуществить принудительное введение "рублевой зоны" на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет РФ", - отмечают в СБУ.

По данным правоохранителей, большая часть из полученных денег должна была идти на финансирование агрессивной войны против Украины.

"Для реализации проекта агрессор планировал использовать "опыт" создания разветвленной сети российского расчетного банка в захваченных районах Донецкой и Луганской областей", - подчеркивают в СБУ.

Установлено, что во время оккупации Херсона такую задачу в украинском городе выполнял бывший сотрудник местного банка.

В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и добровольно согласился возглавить одно из отделений российского финучреждения.

Свое "рабочее место" обустроил в здании временно захваченного украинского государственного банка.

Находясь на "должности", вражеский приспешник заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть доходов в пользу оккупационной администрации.

После увольнения Херсона злоумышленник попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог", - сообщили в ведомстве.

Напомним, СБУ и Государственное бюро расследований задержали в Херсоне во время стабилизационных мероприятий трех работников следственного изолятора, во время оккупации города Россией перешедших на сторону врага.