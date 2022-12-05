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В Херсоне задержан экс-руководитель банка РФ, который по указанию Сальдо вводил в городе "рублевую зону"
Служба безопасности разоблачила еще одного "высокопоставленного" коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", открывавшего свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что именно через это российское "финучреждение" гауляйтер захваченной части Херсонщины Владимир Сальдо пытался обустроить в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора.
"Таким образом, рашисты планировали осуществить принудительное введение "рублевой зоны" на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет РФ", - отмечают в СБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным правоохранителей, большая часть из полученных денег должна была идти на финансирование агрессивной войны против Украины.
"Для реализации проекта агрессор планировал использовать "опыт" создания разветвленной сети российского расчетного банка в захваченных районах Донецкой и Луганской областей", - подчеркивают в СБУ.
Установлено, что во время оккупации Херсона такую задачу в украинском городе выполнял бывший сотрудник местного банка.
В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и добровольно согласился возглавить одно из отделений российского финучреждения.
Свое "рабочее место" обустроил в здании временно захваченного украинского государственного банка.
Находясь на "должности", вражеский приспешник заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть доходов в пользу оккупационной администрации.
После увольнения Херсона злоумышленник попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог", - сообщили в ведомстве.
Напомним, СБУ и Государственное бюро расследований задержали в Херсоне во время стабилизационных мероприятий трех работников следственного изолятора, во время оккупации города Россией перешедших на сторону врага.