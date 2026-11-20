Во время массированной атаки России в ночь на 20 ноября получила повреждения железнодорожная инфраструктура на нескольких участках. Поэтому часть поездов задерживается, а железнодорожники работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

В компании подчеркнули, что, несмотря на одну из самых масштабных ракетно-дроновых атак, движение поездов продолжается. В то же время железнодорожники соблюдают усиленные меры безопасности. В случае возникновения угрозы пассажирам и работникам проводят эвакуацию.

В "Укрзализныце" отметили, что ночь была особенно сложной для мониторинговых групп и находившихся на дежурстве железнодорожников.

Как курсирует транспорт в Киеве и области

Киевская кольцевая электричка уже восстанавливает движение. Она поможет пассажирам добраться с левого берега столицы на правое и обратное.

Пригородные поезда в Киеве и области продолжают курсировать. Движение организовано с учетом текущей ситуации безопасности.

Какие поезда задерживаются

Из-за постоянных угроз и повреждений железнодорожной инфраструктуры ряд поездов движется с задержками.

Актуальную информацию об опоздании и изменениях в движении пассажиры могут проверить на официальном сайте "Укрзализныци".

Железнодорожные бригады уже работают над восстановлением поврежденных участков. В компании заверили, что прилагают усилия для скорейшего возвращения инфраструктуры к полноценной работе.

Напомним, из-за российской атаки во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Без света осталась часть жителей Киева и Днепропетровщины.