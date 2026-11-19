"Укрзализныця" получила пять новых грузопассажирских автомобилей, предназначенных для аварийно-восстановительных работ на железнодорожной инфраструктуре. До конца 2026 года планируется передать компании еще семь машин — общее количество техники составит 12 единиц.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Министерства по восстановлению, информаструктуре и транспорту.

Автомобили помогут ремонтным бригадам быстрее добраться до поврежденных участков железной дороги и перевозить необходимое оборудование. В частности, речь идет о транспортировке работников, путевого инструмента и средств малой механизации.

Передача техники состоялась в рамках проекта RELINC, реализуемого при поддержке Всемирного банка и стран-партнеров. В мероприятии приняли участие заместитель министра Владимир Шемаев, председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский и представители компании.

По словам Владимира Шемаева, обновление технической оснастки железнодорожников остается одним из направлений сотрудничества Министерства и Укрзализныци. В дальнейшем такие инициативы планируется расширять при поддержке международных партнеров.

Какую технику уже закупили для Укрзализныци

С начала реализации проекта RELINC в 2023 году для нужд Укрзализныци приобрели 200 вагонов-фитинговых платформ и 89 единиц строительной техники, которую используют, в частности, для ремонта мостов.

Кроме того, идет производство 20 современных электровозов.

Обновление подвижного состава и специализированной техники должно усилить возможности железнодорожников по оперативному восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак, и поддерживать стабильность железнодорожных перевозок.

Напомним, "Укрзализныця" начала продажу непрофильной и избыточной недвижимости через систему Prozorro.Продажи. Первые объекты уже появились на аукционах. Компания планирует реализовать административные здания, склады, производственные помещения, торговые объекты и спортивно-оздоровительные комплексы в нескольких регионах Украины.