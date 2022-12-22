СБУ затримала у Херсоні колаборантку, яка погрожувала розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі

Служба безпеки у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні виявила зловмисницю, яка після захоплення міста добровільно пішла на співпрацю з ворогом і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

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Про це 22 грудня повідомила пресслужба СБУ.

Жінка виявилася місцевою, в минулому вона входила до складу місцевого осередку "Партії регіонів". За співпрацю з окупантами колаборантка отримала російський паспорт та роботу в окупаційній адміністрації РФ. Там вона очолила створену агресором "дільничну виборчу комісію".

Жінка виконувала завдання, отримані від російських кураторів з Москви щодо організації та проведення незаконного "референдуму" на півдні України.

"Для цього розгорнула широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території одного з районів міста. Зловмисниця особисто закликала людей прийти на "дільниці" і "проголосувати" на користь країни-агресора", — розповіли в СБУ.

З'ясувалося, що жінка особисто разом з озброєними росіянами обходила приватні домоволодіння і вимагала від людей поставити потрібну "відмітку в бюлетенях". Якщо їй відмовляли, то вона погрожувала розстрілом.

Після звільнення Херсона колаборантка намагалась бути "непомітною", щоб уникнути правосуддя.

"Однак, співробітники СБУ все одно викрили її та затримали. У у зловмисниці виявлено паспорт громадянина РФ і партійний квиток проросійської партії", — додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст.111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше співнобітники СБУ в Херсонській області під час стабілізаційних заходів у звільнених районах регіону викрили трьох колишніх представників "виборчих комісій", створених загарбниками під час окупації. До цього у Херсоні викрили й затримали керівницю одного з кадрових підрозділів "Головного управління МВС Росії по Херсонської області".