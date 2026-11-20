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У Трампа не нашли ни одной страны в Европе, заинтересованной в возобновлении импорта энергоресурсов из России
Министр энергетики США Крис Райт признал, что европейские страны не хотят возвращаться к закупкам российских углеводородов, поэтому и возможности для каких-либо бизнес-договоров между США и Россией о возобновлении таких поставок он не видит.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.
Райт прокомментировал информацию в СМИ, что США в том или ином виде могут стать посредником в организации продажи российского газа в Европу в рамках договоренности по урегулированию войны в Украине.
«Страны Европы высказались громко и ясно. Я не слышал ни о одной европейской стране, которая была бы заинтересована в возобновлении импорта энергоресурсов из России», — заявил министр энергетики США.
Вашингтон выдвигал несколько идей о том, как перспектива экономических выгод, в том числе в энергетической сфере, могла бы способствовать заключению мирного соглашения. Частью послевоенного восстановления отношений мог бы стать трубопровод для транспортировки российских нефти и газа в Европу, причем Украина и Россия делили бы прибыль от этих поставок.
Кроме того, возникала идея привлечения американского инвестора в проект «Северный поток». Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обсуждал ее с посланником Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.
"Нет, я этого не могу подтвердить. Я читаю в прессе разные вещи и, скажу вам, высказываются разные идеи. Относительно любых энергетических соглашений с Россией после войны, я ничего не могу сказать", - сказал Райт.
Трамп предлагал Путину продавать российский газ в Европу
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа добивается скорейшего возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины.
Согласно идее, озвученной спецпосланниками Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, российский газ предлагается продавать через американского посредника. Это позволит обойти европейские санкции и создать выгодные возможности для инвесторов в США. Доходы России при этом предполагается зачислять на эскроу-счет в третьей стране, чтобы Москва не могла использовать их для военных нужд.
Также, по данным источников WSJ, в рамках масштабного соглашения по завершению войны администрация Трампа рассматривает возможность возобновления работы газопровода "Северный поток"
Теперь, на фоне активизации мирных переговоров по завершению войны, США и Россия, по сообщениям, выдвинули идею возобновить поставки газа в Европу, в частности через "Северный поток", с участием американского инвестора.
В Европейской комиссии ответили на это, что не планируют возобновлять поставки российского природного газа и отменять ограничения против РФ до полного прекращения войны против Украины.
Для отмены или внесения изменений в законодательство ЕС, предусматривающее постепенный отказ от российского газа, потребуется новое предложение Еврокомиссии и квалифицированное большинство государств-членов.
Большинство стран и дальше считают, что закупки у Москвы имеют неприемлемую цену для общей безопасности.
Так, в правительстве Германии заявляли, что не планируют возобновлять работу газопроводов "Северный поток" и возвращаться в прежнюю зависимость от российского газа.