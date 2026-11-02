Трамп предлагает Путину продавать российский газ в Европу через американскую прокладку

Администрация президента США Дональда Трампа добивается скорейшего возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины.

Как пишет Dilo, об этом сообщили The Wall Street Journal (WSJ) американские, европейские и украинские чиновники.

По их словам, эту тему обсуждали на переговорах в сентябре как часть "энергетического перемирия" в преддверии зимы.

Вашингтон хочет возобновить транзит российского газа в Европу через Украину

Согласно идее, озвученной спецпосланниками Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, российский газ предлагается продавать через американского посредника. Это позволит обойти европейские санкции и создать выгодные возможности для инвесторов в США. Доходы России при этом предполагается зачислять на эскроу-счет в третьей стране, чтобы Москва не могла использовать их для военных нужд.

Также, по данным источников WSJ, в рамках масштабного соглашения по завершению войны администрация Трампа рассматривает возможность возобновления работы газопровода "Северный поток".

Один из высокопоставленных американских чиновников в разговоре с изданием отметил, что ошибка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель заключалась в том, что она продвигала проект газопровода, не достигнув предварительного заключения с Россией более широкого соглашения в сфере безопасности.

Европейские чиновники и руководство ЕС относятся к проекту скептически, ссылаясь на план полного отказа от импорта российского газа до конца 2027 года. Один из собеседников WSJ сравнил идею возобновления закупок газа в России с тем, как бывший британский премьер Невилл Чемберлен пожертвовал Чехословакией ради соглашений с Гитлером.

Однако в США рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и дефицита газа на фоне ситуации на Ближнем Востоке и низких запасов в хранилищах сопротивление европейцев окажется "не таким непоколебимым".

Зависимость Европы от российских энергоносителей

"Северный поток" стал символом длительной зависимости Европы от российских энергоносителей — дорого ей обошедшейся зависимости после того, как полномасштабное вторжение Москвы в Украину повлекло за собой резкий рост цен на энергию, подняв счета до рекордных уровней.

В ответ ЕС принял стратегию постепенного отказа, благодаря которой доля российского трубопроводного газа сократилась примерно с 40% в 2021 году до около 6% в 2025 году. Такой переход обошелся дорого, поскольку страны в значительной степени переориентировались на более дорогой американский СПГ.

Теперь, на фоне активизации мирных переговоров по завершению войны, США и Россия, по сообщениям, выдвинули идею возобновить поставки газа в Европу, в частности через "Северный поток", с участием американского инвестора.

В Европейской комиссии ответили на это, что не планируют возобновлять поставки российского природного газа и отменять ограничения против РФ до полного прекращения войны против Украины.

Для отмены или внесения изменений в законодательство ЕС, предусматривающее постепенный отказ от российского газа, потребуется новое предложение Еврокомиссии и квалифицированное большинство государств-членов.

Большинство стран и дальше считают, что закупки у Москвы имеют неприемлемую цену для общей безопасности.

Так, в правительстве Германии заявляли, что не планируют возобновлять работу газопроводов "Северный поток" и возвращаться в прежнюю зависимость от российского газа.