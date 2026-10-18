У Трампа предлагают Украине возобновить транзит российского газа в Европу

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления поставок российского природного газа в Европу как один из ключевых элементов будущего мирного соглашения по Украине.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Так, идею предложили спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время переговоров с украинской и европейской командами, а также по первому приезду в Киев в сентябре. Американские представители предлагают Киеву рассмотреть возобновление работы газопроводов, по которым ранее транспортировали российский газ в европейские страны.

Европейские чиновники выступают против этой идеи из-за усиления экономического и политического влияния Москвы, но американцы рассматривают ее как потенциальную часть мирного плана и подчеркивают, что часть доходов будет идти Украине.

Возвращение к покупке голубого топлива из РФ противоречит ранее поддерживавшим США многолетним усилиям Европейского Союза относительно отказа от российского газа.

При этом, по данным NYT, американская сторона рассчитывает, что заинтересованность европейцев в более дешевом газе в конце концов заставит их правительства изменить позицию.

Некоторые европейские и украинские чиновники ожидают, что Соединенные Штаты попытаются получить долю в российском газовом экспорте, чтобы американские компании или правительство США могли получать часть прибыли.

"Северный поток" на столе

Возобновление поставок газа из России в Европу американцы рассматривают также как "один из экономических стимулов" для РФ, определяющий дальнейшие отношения России и НАТО, а также обозначит гарантии безопасности для Украины.

Собеседники издания говорят, что администрация Трампа рассматривает восстановление трубопровода "Северный поток", через который газ раньше уходил из России в Германию, как "легкую добычу" в случае заключения мирного соглашения, хотя пока открещиваются от такой идеи.

В правительстве Германии заявляли, что не планируют возобновлять работу газопроводов "Северный поток" и возвращаться в прежнюю зависимость от российского газа.

Хотя коалиционное правительство Германии выступает против возобновления работы газопровода, однако партия "Альтернатива для Германии" (AfD), популярность которой значительно выросла, хочет этого.

Президент Украины Владимир Зеленский, в последние дни критиковавший Трампа за сокращение поддержки Украины и договоренности с Владимиром Путиным, также намекнул на газовые переговоры в интервью Financial Times. недели:

"Вопрос в том, когда будет следующее соглашение. Возможно, это будет газ. Безусловно, это будет газ", - сказал Зеленский.

Ранее агентство Reuters сообщало, что чиновники США провели переговоры с Россией по привлечению американского инвестора к газопроводам "Северный поток", по которым до вторжения РФ в Украину поставлялся российский газ в Германию.