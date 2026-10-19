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Еврокомиссия отклонила предложение США по возобновлению закупок российского газа

Газ
Еврокомиссия не будет возвращаться к российскому газу / Depositphotos

Европейская комиссия не намерена возобновлять поставки российского природного газа и отменять ограничения против РФ до полного прекращения войны против Украины, несмотря на соответствующие предложения со стороны администрации США.

Как пишет Dilo со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге в Брюсселе заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

"Что касается нас, то мы придерживаемся своей прежней позиции. И как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен четко заявила перед началом заседания Европейского совета, мы не будем отменять никаких санкций, пока Россия не прекратит войну. Это было сказано совершенно недвусмысленно", — подчеркнула пресс-служба.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении к импорту российского голубого топлива даже в контексте предстоящего мирного урегулирования, Пинью напомнила об итоговых выводах саммита ЕС от 15-16 октября.

В них Европейский совет выразил сожаление по поводу решения США временно снять санкции в отношении российского дизельного горючего.

В Брюсселе убеждены, что только скоординированное и последовательное санкционное давление с обеих сторон Атлантики способно играть решающую роль в прекращении военной агрессии.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления поставок российского природного газа в Европу как один из ключевых элементов будущего мирного соглашения по Украине.

По данным The New York Times, американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер озвучили представителям Киева и Брюсселя предложение рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым ранее осуществлялся транзит российского газа в Европу.

В то же время, в правительстве Германии заявляли, что не планируют возобновлять работу газопроводов "Северный поток" и возвращаться к прежней зависимости от российского газа.

Автор:
Татьяна Бессараб

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