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Єврокомісія відхилила пропозицію США щодо відновлення закупівель російського газу

Газ
Єврокомісія не повертатиметься до російського газу / Depositphotos

Європейська комісія не має наміру відновлювати постачання російського природного газу та скасовувати обмеження проти РФ до повного припинення війни проти України, незважаючи на відповідні пропозиції з боку адміністрації США.

Як пише Dilo з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час брифінгу в Брюсселі заявила офіційна представниця Єврокомісії Паула Пінью.

"Стосовно нас, то ми дотримуємося своєї колишньої позиції. І як голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн чітко заявила перед початком засідання Європейської ради, ми не скасовуватимемо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну. Це було сказано абсолютно недвозначно", — наголосила речниця ЄК.

Відповідаючи на запитання щодо можливого повернення до імпорту російського блакитного палива навіть у контексті майбутнього мирного врегулювання, Пінью нагадала про підсумкові висновки саміту ЄС від 15-16 жовтня.

У них Європейська рада висловила жаль через рішення США тимчасово зняти санкції щодо російського дизельного пального.

У Брюсселі переконані, що лише скоординований та послідовний санкційний тиск по обидва боки Атлантики здатний відіграти вирішальну роль у припиненні військової агресії.

США пропонують відновити транзит російського газу до Європи

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відновлення постачання російського природного газу до Європи як один із ключових елементів майбутньої мирної угоди щодо України. 

За даними The New York Times, американські переговірники Стів Віткофф та Джаред Кушнер озвучили представникам Києва та Брюсселя пропозицію розглянути можливість відновлення роботи трубопроводів, якими раніше здійснювався транзит російського газу до Європи.

Водночас, в уряді Німеччини заявляли, що не планують відновлювати роботу газопроводів "Північний потік" та повертатися до колишньої залежності від російського газу. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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