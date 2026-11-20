Правительство поручило проработать модель, по которой бизнесу собираются разрешить 100% бронирование работников, при условии, что предприятия должны ежемесячно отправлять 1% военнообязанных мужчин в Вооруженные силы Украины. По мобилизованным предлагают сохранять рабочие места и зарплаты, а срок службы сделать ограниченным.

Как пишет Dilo, об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко.

Он обнародовал соответствующее поручение, зафиксированное в протоколе заседания Кабинета Министров от 23 октября 2026 года.

100% бронирование или мобилизация по графику

Как отметил нардеп, Министерство экономики совместно с Министерством обороны с участием Генерального штаба ВСУ получило поручение в течение двух недель проработать модель, по которой предприятия, учреждения и организации смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.

Но предполагается существенное условие: предприятие должно выполнять мобилизационное обязательство, ежемесячно направляя в Вооруженные силы Украины до 1% своих военнообязанных работников для прохождения военной службы на определенный срок.

При этом за такими работниками предлагается хранить рабочие места и заработную плату.

"Если предприятие должно будет ежемесячно направлять часть своего персонала на военную службу, это может создать дополнительную нагрузку на кадровую и операционную способность бизнеса. С другой стороны, государство ищет механизмы увеличения мобилизационного ресурса. И это понятная задача. подчеркнув, что такая идея вызывает немало вопросов.

Нардеп отмечает, что пока неизвестно, кто именно должен обеспечивать направление людей на военную службу, будь то само предприятие, территориальные центры комплектования или государство.

Также открытым остается вопрос добровольности такого направления, ведь работодатель не является органом, уполномоченным самостоятельно совершать призыв на военную службу. Соответствующие полномочия и процедуры определяются законодательством о воинской обязанности и мобилизации.

"Мне казалось, что бронирование это не привилегия для бизнеса. А это инструмент сохранения экономики, рабочих мест и критической инфраструктуры страны", - подытожил Федиенко.

Новый "социальный договор"

Правительство пытается найти баланс между потребностями экономики и обеспечением обороноспособности государства, устраняя при этом недобросовестные практики бронирования военнообязанных.

Премьер-министр Сергей Корецкий призвал бизнес и экономический сектор совместно разработать новую социальную модель, где предприятия будут обеспечивать прогнозируемую мобилизацию людей в ВСУ. По его словам, это идеалистическая, но необходимая модель, которая позволила бы избежать принудительной мобилизации .

Корецкий анонсировал, что до 1 декабря Министерство экономики и Министерство обороны намерены собрать представителей крупного бизнеса и ассоциаций для обсуждения. " нового социального договора " и систем бронирования.

Ранее Корецкий объяснял необходимость изменений злоупотреблений во время бронирования .

Новые правила бронирования военнообязанных работников: что изменилось

Кабинет министров Украины изменил правила бронирования военнообязанных работников, в частности, установив лимит в 95% для ряда предприятий оборонной и энергетической отраслей.

Руководитель предприятия самостоятельно определяет, кого бронировать в пределах лимита.

Также правительство создало отдельный Координационный центр по организации бронирования. Если ранее предложения по увеличению объемов бронирования направлялись в Минобороны или другие уполномоченные органы, то теперь обоснованные предложения по увеличению лимитов передаются в Координационный центр.

В постановлении определены и сферы, предприятия которых могут претендовать на статус критически важных:

оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы;

жилищно-коммунальное хозяйство;

добывающая и перерабатывающая промышленность;

агропромышленное производство и розничная торговля;

строительство, транспорт и логистика;

ИТ, банковская деятельность, здравоохранение и связь;

аварийно-спасательные службы;

организации гуманитарной сферы, имеющие критическое значение для государства

Отметим, в Украине на сентябрь 2026 года забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.