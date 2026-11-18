Верховная Рада не рассматривает возможность изменения мобилизационного возраста в Украине. Пока нет ни законодательных предложений, ни депутатских инициатив по его повышению или снижению. Действующие правила предусматривают мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

Могут изменить мобилизационный возраст

По словам Вениславского, мобилизационный возраст остается в пределах от 25 до 60 лет. Парламентский комитет не рассматривает предложения ни о его снижении, ни о повышении.

Депутат также предположил, что даже в случае появления инициативы снизить нижний предел мобилизационного возраста до 20, 22 или 18 лет такие предложения вряд ли бы получили достаточную поддержку в Верховной Раде.

В то же время Вениславский подчеркнул, что мужчины в возрасте от 50 до 60 лет остаются военнообязанными. По его словам, их мобилизуют менее активно, чем раньше, поскольку не все могут эффективно выполнять задачи, связанные с боевой службой.

Однако рассчитывать на автоматическое освобождение от мобилизации по достижении 50 или 55 лет не стоит.

Мобилизируют ли мужчин после 50 лет

Как пояснил парламентарий, законодательство не предусматривает отдельного освобождения от мобилизации для мужчин в возрасте 50-60 лет. Закон "О воинской обязанности и военной службе" и Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устанавливают соответствующие возрастные границы.

Следовательно, мужчины этой возрастной категории остаются военнообязанными и могут получать повестки в соответствии с действующими правилами.

О росте количества студентов призывного возраста

Отдельно депутат обратил внимание на увеличение количества мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые поступают в учебные заведения.

По его словам, по сравнению с довоенным периодом значительно увеличилось количество граждан этой возрастной категории, которые становятся студентами, учениками или слушателями профессионально-технических заведений.

Вениславский отметил, что обучение в определенных условиях является законным основанием для получения отсрочки от мобилизации. В то же время он подверг критике позицию части парламентариев, которые выступали против ограничения таких возможностей, аргументируя это необходимостью учитывать морально-психологическое состояние взрослых студентов.

Ранее сообщалось, что государство ищет возможность привлечь больше людей к защите страны. До 1 декабря правительство планирует согласовать с бизнесом прозрачный и действенный механизм изменений бронирования, согласно которому предприятия будут отдавать долю людей на мобилизацию.