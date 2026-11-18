Верховна Рада не розглядає можливості зміни мобілізаційного віку в Україні. Наразі немає ані законодавчих пропозицій, ані депутатських ініціатив щодо його підвищення чи зниження. Чинні правила передбачають мобілізацію військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років.

Як пише Dilo, про це розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна".

Чи можуть змінити мобілізаційний вік

За словами Веніславського, наразі мобілізаційний вік залишається в межах від 25 до 60 років. Парламентський комітет не розглядає пропозицій ані щодо його зниження, ані щодо підвищення.

Депутат також припустив, що навіть у разі появи ініціативи знизити нижню межу мобілізаційного віку до 20, 22 або 18 років такі пропозиції навряд чи отримали б достатню підтримку у Верховній Раді.

Водночас Веніславський наголосив, що чоловіки віком від 50 до 60 років залишаються військовозобов'язаними. За його словами, їх мобілізують менш активно, ніж раніше, оскільки не всі можуть ефективно виконувати завдання, пов'язані з бойовою службою.

Проте розраховувати на автоматичне звільнення від мобілізації після досягнення 50 або 55 років не варто.

Чи мобілізують чоловіків після 50 років

Як пояснив парламентар, законодавство не передбачає окремого звільнення від мобілізації для чоловіків віком 50–60 років. Закон "Про військовий обов'язок і військову службу" та Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" встановлюють відповідні вікові межі.

Отже, чоловіки цієї вікової категорії залишаються військовозобов'язаними та можуть отримувати повістки відповідно до чинних правил.

Про зростання кількості студентів призовного віку

Окремо депутат звернув увагу на збільшення кількості чоловіків віком від 25 до 60 років, які вступають до закладів освіти.

За його словами, порівняно з довоєнним періодом значно побільшало громадян цієї вікової категорії, які стають студентами, учнями або слухачами професійно-технічних закладів.

Веніславський зазначив, що навчання за певних умов є законною підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Водночас він розкритикував позицію частини парламентарів, які виступали проти обмеження таких можливостей, аргументуючи це необхідністю враховувати морально-психологічний стан дорослих студентів.

Раніше повідомлялось, що держава шукає можливості залучити більше людей до захисту країни. До 1 грудня уряд планує узгодити з бізнесом прозорий і дієвий механізм змін щодо бронювання, згідно якого підприємства віддаватимуть частку людей на мобілізацію.