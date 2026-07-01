Мобилизация в действии: во Франковске сократили количество автобусов и троллейбусов из-за нехватки водителей

С 1 июля в Ивано-Франковске уменьшили количество общественного транспорта из-за нехватки водителей и обслуживающего персонала, в частности в результате мобилизации. Выпуск автобусов сократили на 15%, троллейбусов – на 12%, а один из троллейбусных маршрутов временно отменили.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Захід.інфо".

Во Франковске стало меньше транспорта

В предприятии отмечают, что действующие правила бронирования работников транспортной отрасли могут приводить к сокращению объемов перевозок в общинах.

Выпуск автобусов в городе уменьшен на 15%, троллейбусов - на 12%. Также внесены изменения в маршрутную сеть: троллейбус №2 продлен до Северного бульвара, маршрут №8 временно отменен. На маршрутах №6 и №7 сокращено по одному троллейбусу, а на маршрутах №3, №5 и №9 уменьшено количество обеденных рейсов.

Кроме того, снизили количество автобусов на маршрутах №23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 и 57. Обновленный график движения транспорта обещают обнародовать на профильном сайте.

В Украине изменили правила бронирования работников предприятий

Напомним, правительство обязало все предприятия, имеющие статус критически важных, повторно подтвердить этот статус по новым критериям. При этом уже принятые решения о признании предприятий критически важны сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не более чем до 1 сентября 2026 года.

Это означает, что к концу лета предприятия должны повторно пройти процедуру подтверждения критичности по обновленным критериям. Массовое прекращение бронирования в один день не предусматривается, однако для части работников отсрочки могут завершиться именно с 1 сентября - в случае, если работодатель не успеет подтвердить статус. Если предприятие не проходит повторное подтверждение в определенные сроки, его статус критически важного аннулируется, что автоматически влечет утрату действующих отсрочок для забронированных работников

Также постановлением введены обновленные финансовые критерии для подтверждения критичности. В частности, средняя заработная плата работников за последний календарный месяц должна составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн. до налогообложения.

Для предприятий, работающих в районах боевых действий, установлен пониженный порог - 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине компаниям и организациям предоставит три месяца в подтверждение статуса критичности в рамках обновленных процедур бронирования работников.