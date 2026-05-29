Бронирование работников по новым правилам: бизнесу дали три месяца для подтверждения критического статуса

Бронирование предоставляется на определенный срок/Минцифры

В Украине компаниям и организациям предоставит три месяца в подтверждение статуса критичности в рамках обновленных процедур бронирования работников. Этот переходный период продлится до 1 сентября.

Как пишет Delo.ua, об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев,

Он отметил, что, как и во время предыдущих изменений в декабре 2024 года, бизнесу дадут четкие временные рамки для прохождения процедур. Обновленный механизм переподтверждения должен полноценно заработать и завершиться к концу лета.

Соболев подчеркнул, что регулярный пересмотр статуса предприятий (раз в полтора года в условиях военного положения) является справедливым шагом, ведь экономическая ситуация в стране постоянно меняется, и государство должно понимать, какие компании действительно остаются критически важными.

По словам министра, механизм проверки уже понятен, пакеты документов готовы, поэтому процесс не продлится дольше, чем во время предварительного переформатирования системы в декабре 2024 года, которое длилось три месяца.

Напомним, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины готовит изменения в системе бронирования работников критических предприятий. В том числе минимальный порог заработной платы. Соответствующее постановление правительства находится на этапе согласования.

Татьяна Бессараб