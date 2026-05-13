Бронирование работников в Украине ускорили до 24 часов

В Украине упростили процедуру продления бронирования работников для критически важных предприятий и оборонно-промышленного комплекса. Теперь в случае исправления данных военного учета работодатели могут подать заявление на продление бронирования в течение 24 часов без аннулирования предыдущего статуса.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дії".

Бронирование работников без аннулирования статуса

В Украине обновили порядок продления бронирования работников для критически важных предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о случаях, когда работники уже исправили разногласия в военном учете.

Как сообщается, ранее в таких ситуациях работнику могли предоставить бронирование на 45 дней, чтобы он мог урегулировать свой статус. Теперь, если все данные уже актуализированы, у предприятия есть возможность сразу подать заявление на продление бронирования без аннулирования действующего статуса.

Такие изменения преследуют цель сократить временные расходы и обеспечить непрерывную работу критически важных для обороны Украины предприятий.

Как подать заявление на портале "Дія":

проверьте информацию о юридическом лице;

в блоке "Категория работников" выберите "Работники с нарушением военного учета";

укажите актуальную категорию после продления бронирования, если у вас их несколько;

внесите данные работника; проверьте заявление и подпишите его КЭП.

Если заявление представляет уполномоченное лицо, его дополнительно должен подтвердить руководитель предприятия или подписант, указанный в ЕГР.

Изменения в бронировании

В последнее время в СМИ участилась информация о том, что в Украине планируется сократить количество забронированных работников на предприятиях.

Одни источники говорят о сокращении квот бронированных на критических предприятиях, другие – о сокращении перечня таких предприятий, третьи – вообще о снятии брони со всех предприятий, за исключением оборонных и энергетических. Также уже анонсируются проверки забронированных.

Заметим, что практически все изменения в порядок бронирования можно ввести постановлением правительства. Но снижение возраста мобилизации должна приниматься Верховной Радой. Так, Кабмин расширил основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешил бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Ранее сообщалось, что в Украине фиксируется дефицит кадров на государственной службе - в настоящее время насчитывается около 30,6 тыс. вакантных должностей. Одной из ключевых причин является ограничение на бронирование военнообязанных работников на уровне 50%.