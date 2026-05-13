Бронювання працівників в Україні прискорили до 24 годин

В Україні спростили процедуру продовження бронювання працівників для критично важливих підприємств та оборонно-промислового комплексу. Відтепер у разі виправлення даних військового обліку роботодавці можуть подати заяву на продовження бронювання протягом 24 годин без анулювання попереднього статусу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Бронювання працівників без анулювання статусу

В Україні оновили порядок продовження бронювання працівників для критично важливих підприємств та організацій оборонно-промислового комплексу. Йдеться про випадки, коли працівники вже виправили розбіжності у військовому обліку.

Як повідомляється, раніше у таких ситуаціях працівнику могли надати бронювання на 45 днів, щоб він міг врегулювати свій статус. Тепер, якщо всі дані вже актуалізовані, підприємство має можливість одразу подати заяву на продовження бронювання без анулювання чинного статусу.

Такі зміни мають на меті скоротити часові витрати та забезпечити безперервну роботу критично важливих для оборони України підприємств.

Як подати заяву на порталі "Дія":

перевірте інформацію про юридичну особу;

у блоці "Категорія працівників" оберіть "Працівники із порушенням військового обліку";

вкажіть актуальну категорію після продовження бронювання, якщо у вас їх кілька;

внесіть дані працівника; перевірте заяву та підпишіть її КЕП.

Якщо заяву подає уповноважена особа, її додатково має підтвердити керівник підприємства або підписант, зазначений у ЄДР.

Зміни у бронюванні

Останнім часом в ЗМІ почастішала інформація про те, що в Україні планують скоротити кількість заброньованих працівників на підприємствах.

Одні джерела говорять про скорочення квот броньованих на критичних підприємствах, інші – про скорочення переліку таких підприємств, треті – взагалі про зняття броні з усіх підприємств, за винятком оборонних та енергетичних. Також вже анонсуються перевірки заброньованих.

Зауважимо, що практично всі зміни до порядку бронювання можна запровадити ухвалою уряду. Але зниження віку мобілізації повинна ухвалювати Верховна Рада. Так Кабмін розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.

Раніше повідомлялося, що в Україні фіксується дефіцит кадрів на державній службі — наразі налічується близько 30,6 тис. вакантних посад. Однією з ключових причин є обмеження на бронювання військовозобов’язаних працівників на рівні 50%.