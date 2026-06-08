У літаках Wizz Air з’явиться супутниковий інтернет Starlink

Wizz Air планує у 2027 році запровадити супутниковий інтернет Starlink на всіх літаках свого флоту. Авіакомпанія заявляє, що стане першим європейським ультрабюджетним перевізником, який надасть пасажирам доступ до цієї технології під час польоту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Starlink має забезпечити пасажирам Wizz Air високошвидкісний інтернет із низькою затримкою на борту літака. Компанія очікує, що літаки Wizz Air нового покоління будуть обладнані Starlink, щоб сервіс був доступний незалежно від маршруту чи пункту призначення.

Головний комерційний директор Wizz Air Ієн Малін заявив, що пасажирам не доведеться обирати між доступними тарифами та надійним інтернетом на борту. За його словами, компанія хоче перенести принцип доступних подорожей у сферу бортового зв’язку.

У SpaceX зазначили, що Starlink має забезпечити пасажирам і екіпажу стабільний зв’язок під час польоту — від вильоту до прибуття.

Для Wizz Air запуск Starlink є кроком до розширення сервісів у сегменті ультрабюджетних авіаперевезень. Для пасажирів це означатиме можливість користуватися інтернетом під час польоту на рейсах лоукостера.

Нагадаємо, європейські лоукост-авіакомпанії Ryanair, Wizz Air та EasyJet активно готуються до повернення в Україну, прогнозуючи значний бум подорожей одразу після підписання мирної угоди та відкриття повітряного простору.