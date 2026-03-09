Акції Wizz Air обвалилися через війну на Близькому Сході: збитки сягають 50 млн євро

Авіаперевізник Wizz Air переглянув свої фінансові очікування на 2026 рік, посилаючись на дестабілізацію ситуації на Близькому Сході. Згідно з оновленими даними, через кризові явища чистий прибуток компанії може скоротитися приблизно на 50 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Центр транспортних стратегій".

У звіті для Лондонської фондової біржі авіакомпанія уточнила, що приблизно третина прогнозованих втрат спричинена скасуванням польотів на Близький Схід.

Решта суми є результатом глобальних макроекономічних змін. Криза в авіасполученні загострилася після ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого.

Падіння акцій

За даними Bloomberg, акції компанії впали на 7,8%. Угорський перевізник заявив, що через триваючий конфлікт на Близькому Сході її чистий прибуток може скоротитися на 50 мільйонів євро, що еквівалентно 58 мільйонам доларів США.

Новий прогноз виявився значно гіршим за попередні очікування, які коливалися в діапазоні від прибутку до збитку в межах 25 мільйонів євро.

Головним чинником занепокоєння залишається стрибок цін на нафту, адже паливні витрати зазвичай очолюють статтю видатків перевізників, складаючи 20–30% бюджету.

Наразі експерти констатують високу невизначеність, оскільки динаміка цін на нафту залишається непередбачуваною.

Зміни у стратегії на Близькому Сході

Стратегія Wizz Air щодо близькосхідних ринків останнім часом неодноразово коригувалась. У липні минулого року авіакомпанія оголосила про закриття спільного підприємства Wizz Air Abu Dhabi, пославшись на операційні обмеження двигунів, геополітичну нестабільність та обмежений доступ до ринку.

Проте вже у листопаді вона відновила польоти до Абу-Дабі. Крім того, наприкінці минулого року перевізник розглядав можливість відкриття бази в Ізраїлі для збереження своїх позицій у регіоні.

На даний момент усі рейси Wizz до Ізраїлю, Дубаї, Абу-Дабі та йорданського Аммана залишаються припиненими як мінімум до 15 березня.

Нагадаємо, ціна на авіаційне паливо зросла майже до чотирирічного максимуму, оскільки війна на Близькому Сході скорочує його постачання, порушуючи авіасполучення по всьому регіону. British Airways та Air France-KLM заявили, що мають достатні запаси. Лоукост-перевізник Wizz Air заявив, що вищі ціни на паливо сприятимуть скороченню його прибутку на 50 мільйонів євро, частково тому, що він не такий захищений, як інші перевізники.