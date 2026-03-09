Акции Wizz Air обвалились из-за войны на Ближнем Востоке: убытки составляют 50 млн евро

Авиаперевозчик Wizz Air пересмотрел свои финансовые ожидания на 2026 год, ссылаясь на дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Согласно обновленным данным, из-за кризисных явлений чистая прибыль компании может сократиться примерно на 50 млн евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Центр транспортных стратегий" .

В отчете для Лондонской фондовой биржи авиакомпания уточнила, что примерно треть прогнозируемых потерь вызвана отменой полетов на Ближний Восток.

Остальная сумма является результатом глобальных макроэкономических изменений. Кризис в авиасообщении обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля.

Падение акций

По данным Bloomberg, акции компании упали на 7,8%. Венгерский перевозчик заявил, что из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке ее чистая прибыль может сократиться на 50 миллионов евро, что эквивалентно 58 миллионам долларов США.

Новый прогноз оказался значительно хуже предыдущих ожиданий, которые колебались в диапазоне от прибыли до убытка в пределах 25 миллионов евро.

Главным фактором беспокойства остается скачок цен на нефть, ведь топливные расходы обычно возглавляют статью расходов перевозчиков, составляя 20–30% бюджета.

Пока эксперты констатируют высокую неопределенность, поскольку динамика цен на нефть остается непредсказуемой.

Изменения в стратегии на Ближнем Востоке

Стратегия Wizz Air по ближневосточным рынкам в последнее время неоднократно корректировалась. В июле прошлого года авиакомпания объявила о закрытии совместного предприятия Wizz Air Abu Dhabi, сославшись на операционные ограничения двигателей, геополитическую нестабильность и ограниченный доступ к рынку.

Однако уже в ноябре она возобновила полеты в Абу-Даби. Кроме того, в конце прошлого года перевозчик рассматривал возможность открытия в Израиле базы для сохранения своих позиций в регионе.

На данный момент все рейсы Wizz в Израиль, Дубай, Абу-Даби и иорданский Амман остаются прекращенными как минимум до 15 марта.

Напомним, цена на авиационное топливо выросла почти до четырехлетнего максимума, поскольку война на Ближнем Востоке сокращает его поставки, нарушая авиасообщение по всему региону. British Airways и Air France-KLM заявили, что у них есть достаточные запасы. Лоукост-перевозчик Wizz Air заявил, что более высокие цены на топливо будут способствовать сокращению его прибыли на 50 миллионов евро, отчасти потому, что он не так защищен, как другие перевозчики.