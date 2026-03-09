Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Наличный курс:

USD

44,05

43,85

EUR

51,50

51,15

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Акции Wizz Air обвалились из-за войны на Ближнем Востоке: убытки составляют 50 млн евро

Wizz Air
Wizz Air ухудшил финансовый прогноз / Depositphotos

Авиаперевозчик Wizz Air пересмотрел свои финансовые ожидания на 2026 год, ссылаясь на дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Согласно обновленным данным, из-за кризисных явлений чистая прибыль компании может сократиться примерно на 50 млн евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Центр транспортных стратегий" .

В отчете для Лондонской фондовой биржи авиакомпания уточнила, что примерно треть прогнозируемых потерь вызвана отменой полетов на Ближний Восток.

Остальная сумма является результатом глобальных макроэкономических изменений. Кризис в авиасообщении обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля.

Падение акций

По данным Bloomberg, акции компании упали на 7,8%. Венгерский перевозчик заявил, что из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке ее чистая прибыль может сократиться на 50 миллионов евро, что эквивалентно 58 миллионам долларов США.

Новый прогноз оказался значительно хуже предыдущих ожиданий, которые колебались в диапазоне от прибыли до убытка в пределах 25 миллионов евро.

Главным фактором беспокойства остается скачок цен на нефть, ведь топливные расходы обычно возглавляют статью расходов перевозчиков, составляя 20–30% бюджета.

Пока эксперты констатируют высокую неопределенность, поскольку динамика цен на нефть остается непредсказуемой.

Изменения в стратегии на Ближнем Востоке

Стратегия Wizz Air по ближневосточным рынкам в последнее время неоднократно корректировалась. В июле прошлого года авиакомпания объявила о закрытии совместного предприятия Wizz Air Abu Dhabi, сославшись на операционные ограничения двигателей, геополитическую нестабильность и ограниченный доступ к рынку.

Однако уже в ноябре она возобновила полеты в Абу-Даби. Кроме того, в конце прошлого года перевозчик рассматривал возможность открытия в Израиле базы для сохранения своих позиций в регионе.

На данный момент все рейсы Wizz в Израиль, Дубай, Абу-Даби и иорданский Амман остаются прекращенными как минимум до 15 марта.

Напомним, цена на авиационное топливо выросла почти до четырехлетнего максимума, поскольку война на Ближнем Востоке сокращает его поставки, нарушая авиасообщение по всему региону. British Airways и Air France-KLM заявили, что у них есть достаточные запасы. Лоукост-перевозчик Wizz Air заявил, что более высокие цены на топливо будут способствовать сокращению его прибыли на 50 миллионов евро, отчасти потому, что он не так защищен, как другие перевозчики.

Автор:
Татьяна Бессараб