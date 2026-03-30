"Укртрансбезпека" припинила дію ліцензій 21 перевізнику

напівпричепи
Найбільша кількість припинених ліцензій припадає на міжнародні перевезення / Depositphotos

Державна служба України з безпеки на транспорті у період з 23 по 27 березня 2026 року припинила дію ліцензій у повному обсязі для 21 перевізника. Підставою стало наявне в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесення про державну реєстрацію припинення діяльності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укртрансбезпеки".

Відповідні накази служби про припинення дії ліцензій оприлюднені на офіційному сайті. Йдеться про наказ №627 від 24 березня 2026 року та наказ №649 від 26 березня 2026 року.

Найбільша кількість припинених ліцензій припадає на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями, крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів — 12 випадків. Далі йдуть внутрішні перевезення пасажирів на таксі — 5 ліцензій, а також внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення — 3 ліцензії.

За регіональним розподілом найбільше припинених ліцензій зафіксовано у Харківській області — 4. На другому місці Київська область із 3 випадками, на третьому Волинська область із 2.

Окремо зазначається, що частина даних стосується ліцензіатів, інформація про яких не актуалізована в Єдиній комплексній інформаційній системі. У цій категорії також фіксуються перевезення пасажирів на таксі, легковими автомобілями на замовлення, автобусні перевезення та міжнародні вантажні перевезення.

Загалом рішення стосується 21 перевізника та ухвалене у зв’язку з припиненням їхньої державної реєстрації.

Додамо, у період з 9 по 13 лютого 2026 року "Укртрансбезпека" повністю припинила дію ліцензій 81 перевізнику через наявність у ЄДР відомостей про припинення державної реєстрації. Лідером за кількістю припинених ліцензій стала Львівська область — 11 ліцензій.

Автор:
Тетяна Гойденко