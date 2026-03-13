Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

"Укртрансбезпека" автоматизує перевірку працевлаштування водіїв: що потрібно знати перевізникам

"Укртрансбезпека" автоматизує перевірку працевлаштування водіїв / Freepik

"Укртрансбезпека" розпочала тестування системи автоматичної перевірки працевлаштування водіїв. Дані з ліцензійних справ перевізників тепер звірятимуться з інформацією податкової служби в режимі реального часу. Запуск системи заплановано на 16 березня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Мета впровадження системи

Оновлення має на меті забезпечити рівні умови для легального бізнесу та підвищити прозорість ринку. Основні завдання проєкту:

  • мінімізація фіктивних трудових відносин; 
  • автоматизація контролю за дотриманням ліцензійних умов; 
  • усунення недобросовісної конкуренції.

Ключові зміни

З 16 березня підтверджене працевлаштування (наявність трудового договору) стане технічною умовою для здійснення перевезень. Інформація про офіційний статус кожного водія відображатиметься в особистому кабінеті перевізника в системі ЄКІС.

Для безперебійної роботи власникам ліцензій рекомендується зайти до особистого кабінету в Єдиному комплексі інформаційних систем "Укртрансбезпеки" та перевірити дані всіх внесених водіїв на предмет наявності офіційного працевлаштування. У разі виявлення розбіжностей — оформити водіїв згідно з вимогами чинного законодавства та оновити інформацію в ліцензійній справі.

Наявність коректних даних безпосередньо впливатиме на можливість подальшого виконання вантажних та пасажирських перевезень.

Нагадаємо, Державна служба України з безпеки на транспорті у період з 9 по 13 лютого 2026 року повністю припинила дію ліцензій 81 перевізнику.

Тетяна Ковальчук