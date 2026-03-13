"Укртрансбезопасность" автоматизирует проверку трудоустройства водителей: что нужно знать перевозчикам

"Укртрансбезопасность" приступила к тестированию системы автоматической проверки трудоустройства водителей. Данные по лицензионным делам перевозчиков теперь будут сверяться с информацией налоговой службы в режиме реального времени. Запуск системы намечен на 16 марта 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укртрансбезопасности".

Цель внедрения системы

Обновление предполагает обеспечить равные условия для легального бизнеса и повысить прозрачность рынка. Основные задачи проекта:

минимизация фиктивных трудовых отношений;

автоматизация контроля соблюдения лицензионных условий;

устранение недобросовестной конкуренции.

Ключевые изменения

С 16 марта подтвержденное трудоустройство (наличие трудового договора) станет техническим условием осуществления перевозок. Информация об официальном статусе каждого водителя отображается в личном кабинете перевозчика в системе ЕКИС.

Для бесперебойной работы владельцам лицензий рекомендуется зайти в личный кабинет в Едином комплексе информационных систем "Укртрансбезопасности" и проверить данные всех внесенных водителей на предмет наличия официального трудоустройства. В случае выявления разногласий оформить водителей согласно требованиям действующего законодательства и обновить информацию по лицензионному делу.

Наличие корректных данных будет непосредственно влиять на возможность дальнейшего выполнения грузовых и пассажирских перевозок.

Напомним, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте в период с 9 по 13 февраля 2026 года полностью прекратила действие лицензий 81 перевозчику .