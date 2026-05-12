Українська оборонка залучила понад $135 млн приватних інвестицій за три роки

Український оборонка, приватні інвестиції в оборонку
Водночас близько 30% угод не розкриваються. Фото: Командування Сухопутних військ ЗСУ

Український сектор defense tech демонструє стрімке зростання інвестиційної активності. Лише публічно розкриті приватні інвестиції у 2023–2025 роках перевищили $135 млн. Про це у коментарі Delo.ua заявив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

Приватні інвестиції зросли у десятки разів

Якщо у 2023 році обсяг публічно розкритих приватних інвестицій у defense tech становив лише $1,1 млн, то у 2024 році він зріс до $28,7 млн, а у 2025 році — вже до $105,2 млн, зазначається в даних UCDI Investor Club. 

Окремо від приватних інвестицій працює сегмент грантів та державних фінансових програм. У 2025 році українські оборонні компанії залучили близько $129 млн у вигляді інвестицій і грантів.

Зокрема:

  • Brave1 у 2025 році виділив понад $60 млн грантів більш ніж 600 компаніям;
  • за державною програмою 5–7–9 оборонні підприємства отримали близько $160 млн кредитного фінансування.

Основний обсяг коштів — фінансування виробництва

Найбільший фінансовий потік у секторі формується не через венчурні інвестиції, а через фінансування виробництва для Сил оборони.

"У 2025 році іноземне фінансування української оборонної промисловості становило $6,1 млрд. Для порівняння, у 2024 році — близько $600 млн", — зазначив Федірко.

Йдеться про:

  • "данську модель" підтримки;
  • прямі закупівлі партнерів в українських виробників;
  • механізм використання доходів від заморожених російських активів.

ОПК швидко зростає за кількістю працівників

У 2023 році в українській оборонній промисловості, за оцінками Федірка, працювали близько 300 тисяч людей, а у 2025 році — вже понад 400 тисяч.

Сектор охоплює не лише інженерів, а й виробничі та логістичні спеціальності, R&D, електроніку та менеджмент.

"Люди залишаються одним із ключових обмежень для масштабування оборонної галузі", — підсумував він.

Нагадаємо, Україна може експортувати до 10 тис. дронів-перехоплювачів щомісяця без шкоди для фронту.

Автор:
Алік Сахно