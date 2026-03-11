Україна може експортувати до 10 тис. дронів-перехоплювачів щомісяця без шкоди для фронту — Рада зброярів

Українські виробники вже мають потужності, які дозволяють експортувати до 5–10 тисяч дронів-перехоплювачів на місяць без шкоди для забезпечення потреб Сил оборони. Водночас інтерес до таких систем уже проявляють іноземні партнери, зокрема США.

Про це Delo.ua розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

За його словами, українські дрони-перехоплювачі викликають предметний інтерес у міжнародних партнерів як інструмент боротьби з масованими атаками ударних безпілотників.

"США та Катар ведуть обговорення з Україною щодо придбання українських дронів-перехоплювачів для протидії Shahed", — зазначив Федірко.

Крім того, за словами експерта, на запит США Україна вже відправила до Йорданії дрони-перехоплювачі та команду фахівців, які допомагають забезпечувати захист американських військових баз.

Україна виробляє тисячі перехоплювачів щодня

Українська індустрія безпілотників значно масштабувалася за роки повномасштабної війни. За оцінками Федірка, українські оборонні компанії нині виробляють близько 2000 дронів-перехоплювачів на добу, і цей показник постійно зростає.

Зокрема, один із виробників — компанія SkyFall — оцінює свою потенційну виробничу потужність на рівні до 50 тисяч дронів-перехоплювачів на місяць. При цьому частину цього обсягу — приблизно 5–10 тисяч одиниць — можна було б постачати за кордон.

"Нинішні виробничі можливості українських виробників у цьому сегменті вже приблизно удвічі перевищують поточну потребу для нинішнього рівня відбиття російських атак", — пояснив Федірко.

Він підкреслив, що українські системи створювалися безпосередньо під час війни та постійно модернізуються з урахуванням змін тактики російських атак.

Дрони вже стали ключовим елементом ППО

За словами експерта, дрони-перехоплювачі вже відіграють важливу роль у протиповітряній обороні України.

Зараз приблизно кожна третя повітряна ціль, яку знищують над Україною, збивається саме дроном-перехоплювачем, а не ракетами чи артилерією.

Ще показовіші дані щодо Києва: у лютому понад 70% збитих дронів Shahed над столицею та областю було знищено саме дронами-перехоплювачами.

Економіка війни змінюється

Однією з головних переваг таких систем є їхня економічна ефективність.

"Шахед" — це масова і відносно дешева ціль. Відповідати на неї виключно дорогими ракетами економічно невигідно. Дрони-перехоплювачі дозволили змінити цю економіку бою", — зазначив Федірко.

Водночас він наголошує, що такі системи не замінюють класичну протиповітряну оборону, а доповнюють її як нижній ешелон у багаторівневій системі захисту.

Для їх ефективного застосування потрібна ціла інфраструктура — від систем виявлення цілей і програмного забезпечення до підготовки операторів та інтеграції з іншими елементами ППО.

Українські технології потребують адаптації для експорту

За словами Федірка, у разі експорту українські дрони-перехоплювачі потребуватимуть адаптації до умов конкретної країни — типів загроз, систем виявлення та структури протиповітряної оборони.

Найшвидше їх можна масштабувати в тих регіонах, де загроза подібна до української — насамперед для боротьби з безпілотниками типу "Шахед".

Нагадаємо, що компанія Deviro представила новий дрон-перехоплювач, який знищує російські БПЛА на відстані до 45 км.