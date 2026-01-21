Безпечний контроль суден: українські морські порти використовуватимуть дрони для інженерних робіт

Адміністрація морських портів України (АМПУ) починає застосовувати дрони для підводних та інженерних робіт у портах.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад та територій.

Інновації у портах України

Для водолазної служби філії "Дельта-лоцман" АМПУ придбано підводний дистанційно керований дрон. Його застосовують для огляду причалів, гідротехнічних споруд, підводної частини суден і дна акваторій. Дрон передає відео та фото в режимі реального часу та дозволяє виконувати частину робіт без залучення водолазів у небезпечних умовах, зокрема під час аварійних ситуацій.

Крім того, філія "Чорномордіпроєкт" отримала дрон для інженерних обстежень портів і гідротехнічних споруд. Його використовують для фото- та відеофіксації технічного стану об’єктів, моніторингу портових територій, а також збору даних для подальшого аналізу та планування ремонтних і проєктних робіт.

Як зазначив заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба, впровадження сучасних технологій дає змогу виконувати інженерні роботи швидше й точніше, водночас суттєво зменшуючи ризики для персоналу. За його словами, в умовах війни, коли портова інфраструктура перебуває під постійною загрозою обстрілів і мінної небезпеки, збереження життя та здоров’я працівників є безумовним пріоритетом.

