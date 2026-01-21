Безопасный контроль судов: украинские морские порты будут использовать дроны для инженерных работ

Администрация морских портов Украины (АМПУ) начинает использовать дроны для подводных и инженерных работ в портах.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минразвития общин и территорий.

Инновации в портах Украины

Для водолазной службы филиала "Дельта-лоцман" АМПУ приобретен подводный дистанционно управляемый дрон. Его применяют для осмотра причалов, гидротехнических сооружений, подводной части судов и дна акваторий. Дрон передает видео и фото в режиме реального времени и позволяет выполнять часть работ без привлечения водолазов в опасных условиях, в частности, во время аварийных ситуаций.

Кроме того, филиал "Черномордипроект" получил дрон для инженерных обследований портов и гидротехнических сооружений. Он используется для фото- и видеофиксации технического состояния объектов, мониторинга портовых территорий, а также сбора данных для дальнейшего анализа и планирования ремонтных и проектных работ.

Как отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Андрей Кашуба, внедрение современных технологий позволяет выполнять инженерные работы быстрее и точнее, в то же время существенно уменьшая риски для персонала. По его словам, в условиях войны, когда портовая инфраструктура находится под постоянной угрозой обстрелов и минной опасности, сохранение жизни и здоровья работников является безусловным приоритетом.

