Українські дрони-перехоплювачі збили 700 "Шахедів" за три місяці

Українська компанія SkyFall за три місяці серійного виробництва дронів-перехоплювачів P1-SUN знищила понад 1000 повітряних цілей, з яких 700 — іранські ударні безпілотники "Шахед", якими б’є по Україні російська армія.

Про це, як пише Delo.ua, представник компанії розповів журналістам проєкту "Оборонка" від "Української правди" та "Межі".

Перехоплювач за $1000 проти дронів у десятки тисяч доларів

За словами виробника, усі ураження ворожих цілей підтверджені відеофіксацією. А вартість одного дрона-перехоплювача від SkyFall становить близько $1000.

"Далі здешевлювати вже немає куди. Хіба що почнемо виробляти власні термальні сенсори, але там боротьба йтиме за лічені долари, а не сотні", — зазначили в компанії.

Представник SkyFall підкреслив, що наступний етап розвитку перехоплювачів — максимальна автоматизація.

"Це машинний зір з автоматичним доведенням до цілі, автоматичний старт. Уже зараз маємо віддалене керування та донаведення, але це потрібно масштабувати", — пояснили у SkyFall.

У компанії додають, що прагнуть до моделі гарантованого знищення цілі — запуску двох перехоплювачів для підвищення ефективності.

SkyFall уже підготовила 20 тисяч фахівців

Окремий напрям роботи — підготовка кадрів. За два роки Skyfall Academy навчила 20 тисяч пілотів, техніків та інженерів для роботи з продукцією компанії.

Щодо перехоплювачів, то спеціалізоване навчання вже пройшли майже 1000 пілотів. У SkyFall зазначають, що держава "робить усе можливе" щодо контрактування виробників, однак компанія здатна виробляти більше, ніж замовляється зараз.

Зокрема, до роботи долучаються фахівці з різних сфер — від швачок до працівників СТО. Частину процесів компанія поступово автоматизує, а власна академія дозволяє швидко готувати нових спеціалістів.

Таким чином, українські дрони-перехоплювачі вже демонструють масштабовану ефективність у протидії "Шахедам", а виробники готуються до подальшого технологічного стрибка та нарощування серійності.

Нагадаємо, українські оборонні компанії виробляють до 2000 дронів-перехоплювачів на добу.