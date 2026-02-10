Український виробник дронів виріс до $1 млрд доходу під час війни

За два роки TAF Industries, заснована одеситом Олександром Яковенком, виросла зі стартапу з 20 людей до компанії з тисячею співробітників, виробляючи до 80 000 дронів на місяць. У 2024 році її дохід перевищив $1 млрд. TAF Industries — одна з трьох українських компаній у світовому рейтингу провідних виробників дронів. Серед розробок — розвідувальний дрон "Бабка", у чотири рази дешевший за аналоги. Компанія розширює фокус від FPV-дронів до інноваційних рішень і веде перемовини про виробництва в кількох країнах ЄС.

Про етап становлення та плани перетворення на міжнародний холдинг в інтерв’ю Delo.ua розповів CEO компанії Володимир Зіновський.

CEO компанії Володимир Зіновський. Фото: TAF Industries

TAF Industries починався у 2022 році як благодійний фонд "Хвиля-91". Коли стало зрозуміло, що волонтерський формат більше не працює і потрібне масштабування до бізнесу?

— Це було зрозуміло від початку. Офіційно ж компанія сформувалася у листопаді 2023 року, коли ми виграли перший тендер на 50 дронів. Саме тоді стало очевидно, що потреби сил оборони стрімко зростають і без масштабування у бізнес-формат їх уже не закрити.

На старті TAF фінансувався переважно коштами власника Олександра Яковенка. З якими фінансовими та управлінськими викликами ви тоді зіткнулися?

— Стартові інвестиції забезпечили власні кошти Олександра та підтримка кількох бізнес-партнерів. Ключовим драйвером зростання стали перші державні контракти з великими авансами й довгими термінами постачання.

Держава зробила ставку на компанії, здатні виробляти сотні дронів за власні кошти, і дала їм можливість масштабуватися до десятків тисяч одиниць.

Найбільшим викликом виявилися не гроші, а готовність бізнесу до таких обсягів: ринку бракувало управлінського й виробничого досвіду, а дефіцит кваліфікованих кадрів досі залишається одним із головних обмежень.

У публічному просторі фігурують різні цифри початкових інвестицій — від $6 млн до $10 млн. Який обсяг капіталу був потрібен на старті та наскільки масштабним був перший державний контракт?

— Точні суми власних інвестицій ми не розкриваємо. Якщо ж говорити про державні контракти, то перший аванс становив близько 2 млрд грн і майже повністю був спрямований на закупівлю компонентів на понад 100 тисяч дронів — і саме він став точкою, після якої виробництво вдалося поставити на системні рейки.

А підприємницький досвід засновника Олександра у понад 10 років у логістичному бізнесі допоміг вибудувати складні ланцюги постачання, домовитися з китайськими виробниками про ціни й терміни та забезпечити стабільні поставки, попри експортні обмеження.

Чому, на вашу думку, держава тоді повірила саме у вас і уклала настільки масштабні контракти?

— Тоді у держави фактично не було альтернатив: гостра потреба в дронах, наявні кошти й запит до всіх, хто вже працював на ринку та був готовий ризикнути масштабуванням. Ми хвилювалися, бо не мали досвіду таких обсягів, держава також ризикувала. Але саме амбіції й готовність брати відповідальність дозволили у 2023 році швидко розгорнути виробництво.

У 2024 році TAF Industries вийшла на дохід близько $1 млрд. Це виключно продаж військової техніки та державні контракти, чи були й інші джерела доходу?

— Частково інше джерело доходу — наша компанія BraveTech, яка продає комплектуючі, формує значну частку надходжень. Ми постачаємо компоненти не лише для себе, а й більшості великих виробників. Раніше це були тільки FPV-дрони, зараз же постачаємо також для виробників розвідників, ударних крил і тощо.

Яких фінансових результатів очікуєте за підсумками 2025 року?

— Дохід буде більшим, ніж торік. Компанія зросла, але точні цифри поки не розкриватимемо.

У 2024 році TAF Industries вийшла на дохід близько $1 млрд. Фото: TAF Industries

Хто ваш основний замовник: держава чи також фонди й інші стейкхолдери?

— Наш головний контрагент — держава. Просто в різних форматах: це й великі централізовані контракти через і прямі продажі частинам за бюджетні кошти. Продажі фондам є, але їхні обсяги неспівмірні з державними контрактами.

На початку 2025 року ви планували виробляти 40 тис. FPV на місяць, зараз — 80 тис. Що виявилося найвужчим місцем при такому рості?

— Вузькі місця виникали в замовленні компонентів. Плануючи випуск 40 тисяч одиниць, ми замовляли комплектуючі заздалегідь, враховуючи терміни постачання. Через це інколи доводилося змінювати постачальників і розробляти тимчасові конфігурації, при цьому не впливаючи на якість кінцевого продукту.

Чи вирішувалися такі проблеми за дні чи тижні?

— Виробництво жодного дня не зупинялося. Деякі компоненти доставлялися швидко, інші — довше. Наприклад, рами закуповували та складали на півфабрикати, поки чекали решту деталей.

Перевищили план з виготовлення дронів удвічі. Фото: TAF Industries

Це знижувало ефективність, бо налаштований цикл виробництва передбачає готовий продукт, а тут частина складів була зайнята півфабрикатами. Доводилося залучати додаткові ресурси й приймати нестандартні управлінські рішення.

Наразі TAF Industries уже купуєте інші компанії, але зазвичай викуповує не 100% компаній, а 51–60%. Чому ви обрали саме таку модель і що відбувається з керівництвом та командами після входу в TAF?

— Наш принциповий підхід — залишати засновників усередині бізнесу й зберігати для них сильну фінансову мотивацію. Людина, яка створила продукт, має й далі його розвивати.

Заходячи в компанію, ми насамперед даємо ресурси для масштабування: фінансування, експертизу з кодифікації, сертифікації, виробництва та продажів. У результаті перспективна технологія значно швидше і в більших обсягах потрапляє на фронт.

Наша логіка проста: продавши частку, засновник отримує доступ до масштабів, де навіть менша доля приносить більше, ніж 100% у маленькому бізнесі. При цьому ми знімаємо головний бар’єр — брак досвіду масового виробництва та управління ланцюгами постачання, необхідного для переходу від десятків прототипів до тисяч і сотень тисяч виробів.

Чи не виникає через мультипродуктову модель розфокусування?

— Так, саме тому ми будуємо холдингову структуру: кожен напрям стандартизований за корпоративними правилами та забезпечений бек-офісом, але фокусується на власному продукті.

Цього року ми відчули проблему через різке розширення лінійки дронів — від носіїв і ретрансляторів до Middle Strike та інтерсепторів. Команд для всіх нових продуктів не вистачало, і це призвело до тимчасового гальмування розвитку. Тому ми змінили стратегію: нові продукти запускаємо лише тоді, коли є повноцінна команда, щоб не шкодити поточним продуктам.

Зважаючи на великий масштаб, чи часто брак кадрів стримує виробничий план?

— Ми плануємо масштабування і набираємо персонал наперед, враховуючи, що процес дуже повільний через безпекові перевірки. Кожного кандидата ми ретельно відбираємо, тому затримки трапляються не через дефіцит розробників чи технологів, а через складність пошуку вузькопрофільних фахівців.

В Україні таких спеціалістів небагато, і більшість уже працює в інших компаніях. Ми намагаємося не створювати кадрові війни, але іноді доводиться переманювати окремих фахівців, так само як і інші компанії забирають наших.

Раніше Олександр зазначав, що зарплати фахівців на перегрітому ринку можуть сягати $10–14 тисяч. Чи дійсно це так, і чи ростуть вони зараз?

— Темпи росту вже не такі різкі, як раніше, коли зарплати змінювалися з місяця в місяць. Вказані $10–14 тис. — це орієнтир для вузькопрофільних спеціалістів на фоні дефіциту кадрів і масштабів бізнесу.

Ми намагаємося стримувати надмірне зростання, щоб забезпечувати прозорі й довгострокові відносини з командою: уникати ситуацій, коли обіцянки не збігаються з можливостями компанії через зміну ринку.

А якими навичками має володіти спеціаліст, щоб отримувати таку зарплату?

— Потрібні унікальні скіли, яких мало на ринку. Наприклад, R&D-спеціалісти з досвідом розробки ударного крила або FPV-дронів зустрічаються рідко. Знання FPV як хобі чи вміння літати не дає потрібних технічних навичок для розробки.

Аналогічно з управлінцями: більшість С-Level менеджерів звикли працювати у сталому цивільному бізнесі. В MilTech-проєктах, особливо під час війни, стандартні підходи не працюють. Тут будь-яка локація через обстріли може зникнути в один день.

Такі нюанси стосуються майже всіх сфер: логістики, виробництва, маркетингу. Наприклад, маркетолог, який ніколи не працював із військовою аудиторією, не зможе одразу давати ефективний результат.

А який наразі загальний штат співробітників компанії?

— Є певні безпекові питання, але ми можемо казати за цифрою біля тисячі співробітників.

Що на вашу думку є головним критерієм для успішного defense-продукту?

— Перший і базовий критерій — доступність і масштабованість. Можна створити ідеальний дрон за $10 тисяч, але якщо його неможливо швидко виробляти у великих обсягах, він не вплине на хід бойових дій.

Хороший приклад — наш розвідувальний дрон "Бабка" вартістю близько $3 тисяч. Після озвучення ціни більшість технічних зауважень зникає, адже він дозволяє виконувати ті самі завдання, що й рішення за $20–30 тисяч.

Розвідувальний дрон "Бабка" вартістю близько $3 тисяч. Фото: TAF Industries

Другий критерій — стала якість і передбачуваність. Військовий має чітко розуміти, як працює виріб і чого від нього очікувати в кожному вильоті.

Третій — актуальність для реального поля бою. Те, що виглядає ідеально в лабораторії чи теоретичній війні, може виявитися непридатним у реальних умовах.

Ви згадували, що розвідувальний дрон "Бабка" коштує близько $3 тис. А якою є середня вартість ваших дронів?

— Ціна суттєво залежить від класу й технології. Навіть у сегменті FPV різниця велика: дрони на радіокеруванні значно дешевші за оптоволоконні, які мають складнішу конструкцію й дорогі комплектуючі.

Звичайний FPV-дрон на радіоканалі коштує близько $450. Оптоволоконний FPV — приблизно $1 000, половину ціни формує сама оптоволоконна котушка, до того ж такі дрони більші й важчі.

Наш розвідувальний дрон коштує близько $3000. Це повноцінний розвідник із передачею даних у реальному часі, 30-кратним оптичним зумом і навігацією без GPS. Для порівняння, більшість дронів у цьому ціновому сегменті — це фотольоти, які працюють без зв’язку.

Аналоги з подібними можливостями зазвичай коштують від $20 тис. Ми змогли знизити ціну, відмовившись від надлишкових функцій і зосередившись на ключових бойових задачах. Керування такими дронами складніше, але додатковий час на навчання виправданий — екіпаж не боїться втратити борт і може працювати ефективніше.

Тобто ваш розвідувальний дрон навіть усередині України в середньому у чотири рази дешевший за аналоги?

— Якщо говорити саме про розвідники — так. Інші виробники вже намагаються повторювати подібні рішення або випускати спрощені версії дорогих систем, але навіть у такому форматі їхня ціна поки тримається на рівні $8–9 тис.

Наскільки швидко технології в дронобудуванні стають неактуальними, і як часто доводиться змінювати або вдосконалювати виробничі процеси?

— Будь-яке нове рішення ворог намагається нейтралізувати. Тому ефективність старих технологій швидко падає, і ми змушені постійно вдосконалювати або замінювати моделі.

Найбільше обмежує логістика: навіть інноваційні рішення потребують виробництва відповідних компонентів. Зміни відбуваються постійно — глобально кожні 2–3 місяці, включно з оновленням моделей, замовленням компонентів і процесом кодифікації. Тестування та доопрацювання відбуваються безперервно, від кількох тижнів до місяця для кожного циклу.

Чи є у вас план на випадок перемир’я — з огляду на великі запаси комплектуючих і виробничі потужності?

— Ми розраховуємо, що держава виконає всі контрактні зобов’язання перед виробниками навіть у разі припинення активних бойових дій. А потреба в дронах і озброєнні не зникне — необхідно буде наповнювати резерви та склади.

Наше логістичне плече становить два–три місяці, і цей буфер ми тримаємо постійно. У разі змін ми розуміємо, що ці обсяги доведеться добудувати. Держава прямо сигналізує: не зупинятися й продовжувати виробництво.

Через нестачу кадрів компанії активно переманюють фахівців між собою. Фото надане TAF Industries

Подібну ситуацію ми вже проходили торік, коли очікування швидкого завершення війни змусило багатьох виробників зупинити закупівлі компонентів. Ми тоді пішли на ризик — і саме це дозволило виконувати постачання. Зараз діємо так само прагматично: плануємо закупівлі дефіцитних компонентів до весни 2026-го.

Ми свідомо беремо на себе ризик залишитися з компонентами, але вважаємо його значно меншим, ніж ризик залишити військо без дронів у критичний момент.

Щодо експортних перспектив: раніше звучала думка, що європейський ринок невеликий і продавати фактично нікому. Чи це справді так, чи все ж існує попит на українське озброєння?

— Раніше більшість європейських армій не розглядали наші технології, бо вони не вписувалися в їхні військові доктрини. Проте європейці дедалі частіше стикаються з загрозами дронів і бачать, що традиційні засоби ППО для цього неефективні або надто дорогі. Після інцидентів із дронами в Польщі західні виробники масово почали шукати інтерсептори та альтернативні рішення.

У результаті країни Заходу проявляють дедалі більший інтерес до українських розробок. Але замість прямого імпорту пропонують створювати спільні виробництва в Європі. Модель проста — європейська сторона забезпечує контракти й фінансування, українська — технології та запуск виробництва. При цьому 90% продукції передається Україні, а 10% залишається для формування власних резервів і навчання військових.

Наразі у вас є кейси переговорів щодо постачання продукції за кордон?

— Так, переговори тривають. Є підписані листи про наміри, а частина проєктів перебуває на фінальній стадії — чекаємо офіційних дозволів від держави, щоб усе реалізовувати легально й прозоро. Ми бачимо успішні приклади інших українських виробників і розглядаємо їх як прецедент, який відкриває шлях і для нас.

Який потенціал постачання дронів у Європу і чи потребує це нових потужностей?

— Наразі всі наші виробничі потужності повністю працюють на потреби українського війська, особливо в сегменті FPV. Тому експорт можливий лише через розширення — зокрема, створення виробництв за кордоном. Ідеальна модель для нас — продавати дрони європейським державам і водночас повертати значну частину цієї продукції в Україну.

Чи вже визначені конкретні країни?

— Найбільш просунуті переговори — з Нідерландами. Також активно працюємо з Данією, Німеччиною, Великою Британією та Фінляндією. Ми серйозно інвестуємо час у цей напрям і впевнені, що принаймні частина цих проєктів точно буде реалізована.

Які ключові плани та пріоритети на наступний рік?

— Перший напрям — міжнародна співпраця й залучення виробничих потужностей партнерів за кордоном для забезпечення українського війська. Другий — подальше розширення виробництва в Україні. Третій — розвиток продуктів: бойові дистанції зростають, і це вимагає постійного технічного оновлення.

Також ми рухаємося до побудови повної екосистеми безпілотного бою й шукаємо команди, які можемо інтегрувати в компанію. У короткостроковій перспективі ключовий фокус — масштабування дронів-інтерсепторів.