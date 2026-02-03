Призовий фонд 90 тис. грн: стартує конкурс для студентів з розробки технологій для FPV-дронів

В Україні стартував новий напрям Brave Students для студентів, які працюють над реальними defence tech-рішеннями. У межах конкурсу учасники розроблятимуть механічну насадку для FPV-дронів. Призовий фонд програми становить 90 000 гривень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Студентський конкурс Brave Students

"Запускаємо новий напрям Brave Students для студентів, які вже під час навчання хочуть створювати геймченджери війни", - йдеться в повідомленні.

Учасники розроблятимуть технологію для "вичікувальних" дронів - механічну насадку для FPV, яка дає змогу сісти та зафіксуватися на природних або штучних поверхнях на висоті.

Конкурс проходитиме у кілька послідовних етапів. Спочатку учасники реєструються та виконують відбіркове завдання. Далі команди працюватимуть над створенням фізичних прототипів своїх рішень і презентуватимуть їх експертному журі.

Команди з найбільшим потенціалом отримають можливість протягом місяця працювати разом із виробниками дронів та R&D-фахівцями. Фінальним етапом стануть льотні випробування, за результатами яких визначать переможців і розподілять призовий фонд у 90 000 гривень.

Участь у конкурсі відкрита для студентів і студенток університетів та коледжів. Команди формуються самостійно - до п’яти учасників з одного або кількох закладів освіти.

Реєстрація триває до 12 лютого за посиланням.

Нагадаємо, Міноборони планує виділити 12 мільярдів гривень на закупівлю дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence вже у першому кварталі 2026 року.