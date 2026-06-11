Актив банку "Січ" із заставою у центрі Києва продали за 37,3 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав через систему Прозорро.Продажі право вимоги за кредитним договором фізичної особи, забезпеченим нерухомістю преміум-класу в центрі Києва. Актив АТ "Банк Січ", що ліквідується Фондом, реалізували за 37,3 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Аукціон відбувся 19 травня. Йдеться про лот № GL3N028241. За даними Фонду, співвідношення ціни продажу до балансової вартості активу становило 86%. Це була п’ята спроба продати цей актив, і вона стала результативною.

На продаж було виставлено кредит із заборгованістю 43,4 млн грн. Ця сума була стартовою ціною лота. Участь в аукціоні взяв один учасник, який зупинив автоматичне покрокове зниження ціни на рівні 37,3 млн грн.

Покупець уже розрахувався за актив, договір купівлі-продажу укладено.

Новий власник активу отримує право вимагати від боржника повернення боргу або звернути стягнення на заставне майно. Забезпеченням за кредитом є квартира площею 698,2 м² на вул. Інститутській, 18а у Києві, з яких житлова площа становить 357,7 м².

Також у заставі перебувають три гаражі-машиномісця в підземному паркінгу площею 9,1 м², 13,2 м² та 13,8 м².

Нагадаємо, банк "Січ" було визнано неплатоспроможним у серпні 2022 року. Згодом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив конкурс з пошуку інвестора для виведення банку з ринку і навіть неодноразово продовжував його терміни.