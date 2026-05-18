Урядовий квартал Києва і три паркомісця: на аукціон виставили актив банку "Січ"

19 травня в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ "Банк Січ", який перебуває у процедурі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На торги повторно виставили право вимоги за кредитом фізичної особи, забезпеченим елітною нерухомістю в урядовому кварталі Києва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Йдеться про кредит, виданий у червні 2021 року строком на десять років для споживчих потреб. Забезпеченням за лотом виступає квартира площею 698,2 кв. м, з яких житлова площа становить 357,7 кв. м, а також три гаражі-машиномісця у підземному паркінгу.

Нерухомість розташована в житловому комплексі "Липська Вежа" на вулиці Інститутській у центральній частині столиці. Локація вважається однією з найдорожчих та найбільш привабливих для проживання та інвестицій. Поруч розташовані Майдан Незалежності, Маріїнський парк, Хрещатик та адміністративний центр Києва.

У Фонді гарантування наголошують, що предметом продажу є не сама нерухомість, а право вимоги за кредитним договором. Після придбання активу новий власник отримає право вимагати погашення заборгованості або звернути стягнення на заставне майно відповідно до чинного законодавства.

Стартова ціна лота становить 43,4 млн грн. Аукціон відбудеться за голландською моделлю, коли ціна поступово знижується до появи першого покупця.

Подати заявки для участі в торгах потенційні покупці можуть до 16:40 19 травня. Кошти від продажу активу планують спрямувати на задоволення вимог кредиторів банку "Січ".

5 травня в системі Prozorro.Продажі був запланований аукціон з реалізації активів банку "Січ", який перебуває в ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Однак він не відбувся.

Нагадаємо, банк "Січ" було визнано неплатоспроможним у серпні 2022 року. Згодом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив конкурс з пошуку інвестора для виведення банку з ринку і навіть неодноразово продовжував його терміни.