Які вживані автомобілі з США купують в Україні: найпопулярніші моделі

Впродовж липня українці придбали понад 5,2 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 8% більше, ніж у липні 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості легковиків (49%) - бензинові авто. Електромобілі охопили 30%, а гібридним авто належить 15%, дизельним та авто з ГБО – по 3%.

СЗа даними аналітиків, середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,8 року.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

Tesla Model Y - 500 од.; Ford Escape - 465 од.; Tesla Model 3 - 450 од.; Nissan Rogue - 365 од.; BMW X5 - 330 од.

Зауважимо, у першому півріччі 2026 році українці придбали 22,3 тисяч вживаних легковиків ввезених із США. Це на 1% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.