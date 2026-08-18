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Які вживані автомобілі з США купують в Україні: найпопулярніші моделі
Впродовж липня українці придбали понад 5,2 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 8% більше, ніж у липні 2025 року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості легковиків (49%) - бензинові авто. Електромобілі охопили 30%, а гібридним авто належить 15%, дизельним та авто з ГБО – по 3%.
СЗа даними аналітиків, середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,8 року.
ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:
- Tesla Model Y - 500 од.;
- Ford Escape - 465 од.;
- Tesla Model 3 - 450 од.;
- Nissan Rogue - 365 од.;
- BMW X5 - 330 од.
Зауважимо, у першому півріччі 2026 році українці придбали 22,3 тисяч вживаних легковиків ввезених із США. Це на 1% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.