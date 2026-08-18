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Які вживані автомобілі з США купують в Україні: найпопулярніші моделі

Ford Escape
Ford Escape / Infocar

Впродовж липня українці придбали понад 5,2 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 8% більше, ніж у липні 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості легковиків (49%) - бензинові авто. Електромобілі охопили 30%, а гібридним авто належить 15%, дизельним та авто з ГБО – по 3%.

СЗа даними аналітиків, середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,8 року.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

  1. Tesla Model Y - 500 од.;
  2. Ford  Escape - 465 од.;
  3. Tesla Model 3 - 450 од.;
  4. Nissan Rogue - 365 од.;
  5. BMW X5 - 330 од.

Зауважимо, у першому півріччі 2026 році українці придбали 22,3 тисяч вживаних легковиків ввезених із США. Це на 1% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Автор:
Світлана Манько

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