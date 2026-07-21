Серед українців зростає попит на вживані автомобілі з США: які моделі купують

У першому півріччі 2026 році українці придбали 22,3 тисяч вживаних легковиків ввезених із США. Це на 1% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (57%) - бензинові авто.

Натомість електромобілі охопили 22% ринку. Гібридним авто належить – 13%, дизельним - 5%, а авто з ГБО – 3%.

В "Укравтопромі" зауважують, що середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у першому півріччі становить 6,5 року.

Найпопулярніші моделі

У Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Ford Escape - 2446 од.; BMW X3 - 1644 од.; Nissan Rogue - 1575 од.; Tesla Model Y - 1446 од.; BMW X5 - 1442 од.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 111,5 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період торік.