Актив Костянтина Жеваго у центрі Києва отримав нового управителя

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало договір на управління арештованим активом Костянтина Жеваго у центрі Києва. Управителя вперше визначили через Prozorro, а 81% прибутку від використання активу надходитиме до державного бюджету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення АРМА.

Управителем за результатами відкритого конкурсу стало приватне підприємство "Оптима Ресурс". Наразі триває процедура фактичної передачі майна відповідно до умов укладеного договору.

Як повідомили в агентстві, це перший актив, управителя для якого визначили за новими правилами через електронну систему Prozorro у межах реформи АРМА.

Після завершення процедури передачі компанія-управитель здійснюватиме експлуатацію активу відповідно до умов договору. При цьому 81% прибутку від його використання спрямовуватиметься до державного бюджету.

В агентстві нагадали, що арешт на об'єкт було накладено Державним бюро розслідувань за погодженням з Офісом генерального прокурора в межах кримінального провадження. Після цього майно передали в управління АРМА, яке організувало відкритий конкурс, визначило управителя та забезпечило подальшу передачу активу в управління в інтересах держави.

Про управителя

Згідно з даними YouControl, приватне підприємство "Оптима-Ресурс" (код ЄДРПОУ 35107478) зареєстроване 3 травня 2007 року та здійснює діяльність у Полтаві. Статутний капітал підприємства становить 5,485 млн грн.

Керівницею, засновницею та кінцевою бенефіціарною власницею компанії є Юлія Гордієнко, якій належить 100% статутного капіталу підприємства.

Основний вид діяльності компанії - виробництво інших меблів (КВЕД 31.09). Також підприємство займається виробництвом офісних меблів, будівельних металевих конструкцій, виробів із дроту, ланцюгів і пружин та здійснює інші види діяльності.

Що відомо про Жеваго

Костянтину Жеваго ще в 2019 році оголосили про підозру в привласненні та відмиванні майна. Йшлося про розтрату 113 млн дол. банку "Фінанси та кредит". Також про підозру повідомили низці топменеджерів фінустанови. У липні 2021 року Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.

У грудні 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, але згодом він вийшов на свободу під заставу. В листопаді 2023 року Верховний суд Франції остаточно відмовив Україні в екстрадиції Жеваго. В Україні його заочно заарештували в липні 2024 року.

У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Жеваго на суму 46 млрд грн для відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторів. У березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo, а також гелікоптер бізнесмена, який передали військовим.