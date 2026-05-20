АРМА оголосило конкурси на управління активами Жеваго та бізнес-центром "Кришталь"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило нові конкурси з відбору управителів арештованих активів, серед яких майно, пов’язане з підсанкційними особами та компаніями, що перебувають під кримінальними провадженнями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Йдеться, зокрема, про нерухоме майно, яке належить товариству "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" та пов’язане з активами Костянтина Жеваго. Відбір управителя здійснюватиметься через систему Prozorro на конкурентних засадах.

Окремо АРМА ініціювало процедуру заміни управителя бізнес-центру "Кришталь", який входить до переліку арештованих активів компанії "Гута-Скло" та раніше був пов’язаний із громадянами Росії Віктором Виноградовим і Андрієм Іпполітовим, щодо яких застосовано санкції РНБО.

В агентстві зазначають, що всі процедури відбору управителів здійснюються за уніфікованими критеріями оцінки, із застосуванням конкурсних механізмів та системи контролю ефективності управління активами.

Такий підхід має мінімізувати корупційні ризики та забезпечити прозоре залучення приватних компаній до управління майном.

В АРМА підкреслюють, що в умовах війни та економічного тиску Україна формує практику управління арештованими активами, за якої майно підсанкційних осіб і фігурантів кримінальних проваджень має працювати на економіку держави.

Що відомо про Жеваго

Костянтину Жеваго ще в 2019 році оголосили про підозру в привласненні та відмиванні майна. Йшлося про розтрату 113 млн дол. банку "Фінанси та кредит". Також про підозру повідомили низці топменеджерів фінустанови. У липні 2021 року Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.

У грудні 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, але згодом він вийшов на свободу під заставу. В листопаді 2023 року Верховний суд Франції остаточно відмовив Україні в екстрадиції Жеваго. В Україні його заочно заарештували в липні 2024 року.

У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Жеваго на суму 46 млрд грн для відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторів. У березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo, а також гелікоптер бізнесмена, який передали військовим.