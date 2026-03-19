Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,20

44,06

EUR

51,10

50,90

Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Костянтину Жеваго вручили підозру в Парижі: у чому звинувачують олігарха

Костянтин Жеваго
Жеваго вручено підозру у Франції / УНІАН

Екснардепу та бенефіціару банку “Фінанси та Кредит”, який наразі перебуває у Франції, офіційно вручено підозру. Справа стосується незаконного виведення близько 520 млн грн з активів фінустанови, що перебуває в стані ліквідації.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Йдеться про українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Йому інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного.

За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит", створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку.

Її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном.

Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара.

Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.

Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Справи Жеваго

Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати та легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит". Йому ще у 2019 році оголосили про підозру в привласненні та відмиванні майна. Йшлося про розтрату 113 млн дол. банку "Фінанси та кредит". Також про підозру повідомили низці топменеджерів фінустанови. У липні 2021 року Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.

У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Жеваго на суму 46 млрд грн для відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторів. У березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo, а також гелікоптер бізнесмена, який передали військовим.

У серпні 2023 року НАБУ повідомило власнику групи "Фінанси і кредит" про підозру у наданні неправомірної вигоди голові Верховного суду Всеволоду Князєву та суддям в обмін на рішення на його користь у господарській справі стосовно Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

У серпні 2025 року Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго.

22 жовтня 2025 року НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі щодо надання неправомірної вигоди ексголові Верховного суду. Підозрюваними є Жеваго та його поплічник, який сприяв передачі коштів.

29 жовтня 2025 року апеляційний суд Парижа відхилив запит про екстрадицію українського бізнесмена та екснародного депутата Костянтина Жеваго. 

Тетяна Бесараб