НАБУ і САП завершили слідство у справі Жеваго та його адвоката

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування у справі щодо надання неправомірної вигоди ексголові Верховного суду. Підозрюваними є власник групи "Фінанси та кредит" та його поплічник, який сприяв передачі коштів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу САП.

Наразі за дорученням прокурора САП детективи НАБУ надали матеріали справи для ознайомлення стороні захисту.

Деталі справи

У серпні 2023 року НАБУ повідомило власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго про підозру у наданні неправомірної вигоди голові Верховного суду Всеволоду Князєву та суддям в обмін на рішення на його користь у господарській справі стосовно Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Слідство встановило контакти між бізнесменом – власником групи "Фінанси та кредит" – та одним з адвокатів. Цей адвокат мав передати грошові кошти іншій особі, залученій до злочинної діяльності, яка, своєю чергою, мала надати їх як неправомірну вигоду керівництву Верховного суду. Метою було ухвалення судового рішення на користь бізнесмена.

Хронологія та суми

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19 % акцій гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери спробували визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним через господарський суд, але отримали відмову. У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, поставивши під загрозу право бізнесмена на акції.

Щоб запобігти втраті активів, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом, який мав вплив у Верховному суді, вважають у САП.

Там додають, що протягом березня–квітня 2023 року Жеваго, за пособництва іншого адвоката та низки невстановлених осіб, передав першому адвокату 2,7 мільйона доларів.

19 квітня 2023 року Верховний суд ухвалив рішення на користь Жеваго, а вже через місяць, 15 травня 2023 року, голову ВС та адвоката було викрито під час отримання другого траншу у розмірі 450 тисяч доларів.

У серпні 2023 року повідомлено про підозру Жеваго, а у вересні 2025 року – його поплічнику.

Delo.ua надіслало запит пресслужбі бізнесмена щодо коментаря з приводу завершення досудового розслідування. Його позицію буде додано після отримання.

Кілька днів тому пресслужба Жеваго заявила, що Апеляційна палата ВАКС порушила міжнародні зобов’язання України та право підзахисного на захист, дозволивши спецрозслідування щодо нього.

"Костянтин Жеваго з початку розслідування повідомив НАБУ та САП про непричетність до інкримінованого правопорушення та готовність до співпраці. Слідчі дії тривалий час проводились у межах міжнародної правової допомоги. Детектив НАБУ та прокурор САП особисто прибували до Франції для допиту", – йшлося в заяві.

Наразі французький суд розглядає питання його екстрадиції на запит НАБУ.

Адвокати також наголосили, що планують звертатися до Європейського суду з прав людини та Ради Європи.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго, колишнього власника АТ "Банк "Фінанси та кредит", ліквідація якого почалася ще у 2015 році.