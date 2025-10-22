НАБУ и САП завершили следствие по делу Жеваго и его адвоката

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование по делу о предоставлении неправомерной выгоды экспредседателю Верховного суда. Подозреваемыми является владелец группы "Финансы и кредит" и его приспешник, способствовавший передаче средств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу САП.

На данный момент по поручению прокурора САП детективы НАБУ предоставили материалы дела для ознакомления стороне защиты.

Детали дела

В августе 2023 года НАБУ сообщило владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю Верховного суда Всеволоду Князеву и судьям в обмен на решение в пользу хозяйственного дела в отношении Полтавского горно-обогатительного комбината.

Следствие установило контакты между бизнесменом – владельцем группы "Финансы и кредит" – и одним из адвокатов. Этот адвокат должен был передать денежные средства другому лицу, вовлеченному в преступную деятельность, которая, в свою очередь, должна была предоставить их как неправомерную выгоду руководству Верховного суда. Целью было принятие судебного решения в пользу бизнесмена.

Хронология и суммы

По данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. Спустя 18 лет бывшие акционеры попытались признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным через хозяйственный суд, но получили отказ. В 2022 году апелляционный суд упразднил решение первой инстанции, поставив под угрозу право бизнесмена на акции.

Чтобы предотвратить потерю активов, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом, который имел влияние в Верховном суде, считают в САП.

Там добавляют, что в течение марта-апреля 2023 года Жеваго, при пособничестве другого адвоката и ряда неустановленных лиц, передал первому адвокату 2,7 миллиона долларов.

19 апреля 2023 года Верховный суд принял решение в пользу Жеваго, а уже через месяц, 15 мая 2023 года, глава ВС и адвокат был разоблачен при получении второго транша в размере 450 тыс . долларов.

В августе 2023 года сообщено о подозрении Жеваго, а в сентябре 2025 года – его приспешнику.

Delo.ua направило запрос пресс-службе бизнесмена относительно комментария по поводу завершения досудебного расследования. Его позиция будет добавлена после получения.

Несколько дней назад прессслужба Жеваго заявила, что Апелляционная палата ВАКС нарушила международные обязательства Украины и право подзащитного на защиту, разрешив спец расследование по нему .

"Константин Жеваго с начала расследования сообщил НАБУ и САП о непричастности к инкриминированному правонарушению и готовности к сотрудничеству. Следственные действия длительное время проводились в рамках международной правовой помощи. Детектив НАБУ и прокурор САП лично прибывали во Францию для допроса", – говорилось в заявлении.

Французский суд рассматривает вопрос его экстрадиции по запросу НАБУ.

Адвокаты также подчеркнули, что планируют обращаться в Европейский суд по правам человека и Совету Европы.

Напомним, в августе 2025 года Высокий суд Англии и Уэльса издал приказ об аресте активов Константина Жеваго, бывшего владельца АО "Банк "Финансы и кредит", ликвидация которого началась еще в 2015 году.