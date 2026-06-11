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В НБУ рассказали о планах продажи акций ПриватБанка на фондовой бирже

ПриватБанк
НБУ рассказал о планах продажи акций ПриватБанка / Depositphotos

Национальный банк рассматривает возможность первичного размещения акций на фондовой бирже государственного ПриватБанка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник в интервью Business Insider Polska.

"Мы хотели бы попробовать, возможно, уже в следующем году провести IPO некоторых банков. Мы даже рассматриваем возможность использования инфраструктуры украинского или польского фондового рынка для продажи акций самых прибыльных учреждений, таких как ПриватБанк", – заявил Олейник.

Он добавил, что в ближайшее время планируется приватизация двух государственных банков, а именно "Укргазбанка" и "Сенс Банка", которые будут пытаться продать по рыночной цене.

Правительство планирует продать 7% акций ПриватБанка украинцам через приложение "Действие"

Правительство разрабатывает механизм частичного   продажи 7% акций   государственного ПриватБанка физическим лицам, что позволит привлечь в государственный бюджет около 18 миллиардов гривен.

Отмечается, что документ разработан Русланом Магомедовым, бывшим руководителем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Он еще осенью 2025 года, предлагал идею по проведению таких   IPO для успешных госкомпаний, выставив на продажу по 7% их акций.

Магомедов уточнял, что речь идет прежде всего о крупных предприятиях, которые ежегодно платят дивиденды и остаются стратегически важными для государства. В качестве примера бывший глава НКЦБФР назвал НАК "Нафтогаз Украины", "Энергоатом" и ПриватБанк.

Как сказано в презентации, после продажи акций ПриватБанка государство сможет вернуть часть средств, потраченных на его докапитализацию в 2016 году во время национализации, а также оценить спрос на финучреждения со стороны частных инвесторов в условиях войны.

О национализации банка

18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в ПриватБанке владельцев и связанных с ними лиц.

Отметим, что в апреле 2019 года Окружной административный суд города Киева, который ликвидирован, принял решение в пользу Игоря Коломойского, признав национализацию ПриватБанка незаконной. При этом суд проигнорировал прямой запрет на лишение государства права собственности на акции банка.

После длительного апелляционного рассмотрения в ноябре 2023 года Шестой апелляционный административный суд принял решение в пользу ПриватБанка: отменил незаконное постановление об удовлетворении Коломойского иска и закрыл производство по делу.

А 26 ноября 2024 Кассационный хозяйственный суд окончательно подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.

27 ноября 2023 года Хозяйственный суд города Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого   эксвладельца банка   – Геннадия Боголюбова.

Автор:
Светлана Манько