ПриватБанк думает о выходе на рынок ЕС

Государственный ПриватБанк в перспективе и при наступлении необходимых условий планирует выйти на европейский рынок.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава правления ПриватБанка Микаэль Беркнерт.

"Мы не стесняемся говорить, что хотим быть крупнейшим банком, а также качественным европейским банком и прибыльным банком, чтобы стать примером для Европы, когда мы приблизимся к ней", – сказал он.

Председатель наблюдательного совета ПриватБанка Нильс Мелнгайлис в свою очередь не исключил того, что финучреждению следует также подумать о выходе за пределы Украины, когда придет соответствующее время.

Беркнерт подчеркнул, что ПриватБанк должен готовиться к вступлению Украины в ЕС, которое рано или поздно состоится, и это один из трех фокусов его развития вместе с обеспечением устойчивости работы и участия в национальном восстановлении.

Член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко уточнил, что в настоящее время около 3 млн клиентов банка находятся в Европе.

Относительно возможной приватизации ПриватБанка Мелнгайлис отметил, что видит задачу наблюдательного совета в том, чтобы банк был готов к продаже, когда бы ни было принято соответствующее решение.

"Я считаю, что совершенно очевидно: сейчас, пожалуй, не лучшее время для продажи чего-нибудь в Украине, особенно учитывая наш масштаб и размер, поэтому наша задача - работать и, как говорил Микаэль, готовиться, трансформироваться, делать банк как можно более привлекательным, а также повышать его стоимость, чтобы в случае если правительство решит продать акции, он мог получить за них".

По данным Национального банка, общие активы ПриватБанка на 1 марта 2026 составили 963,77 млрд грн (23,0% от общего объема всех банков).

Напомним, правительство разрабатывает механизм частичной продажи 7% акций государственного ПриватБанка физическим лицам, что позволит привлечь в государственный бюджет около 18 миллиардов гривен.

Автор:
Светлана Манько