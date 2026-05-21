Категорія
Новини
Дата публікації

ПриватБанк думає про вихід на ринок ЄС

ПриватБанк
ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок / Вікіпедія

Державний ПриватБанк у перспективі та за настання необхідних умов планує вийти на європейський ринок.

Як пише Delo.ua, про це заявив глава правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

"Ми не соромимося говорити, що хочемо бути найбільшим банком, а також якісним європейським банком і прибутковим банком, щоб стати прикладом для Європи, коли ми наблизимося до неї", – сказав він.

Голова наглядової ради ПриватБанку Нільс Мелнґайліс своєю чергою не виключив того, що фінустанові варто також подумати про вихід за межі України, коли настане відповідний час.

Бьоркнерт підкреслив, що ПриватБанк має готуватися до вступу України в ЄС, який рано чи пізно відбудеться, і це є одним з трьох фокусів його розвитку разом із забезпеченням стійкості роботи та участі у національній відбудові.

Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко уточнив, що наразі близько 3 млн клієнтів банку перебувають у Європі.

Щодо можливої приватизації ПриватБанку Мелнґайліс зазначив, що бачить завдання наглядової ради у тому, щоб банк був готовий до продажу, хай би коли було ухвалено відповідне рішення.

"Я вважаю, що цілком очевидно: зараз, мабуть, не найкращий час для продажу чого-небудь в Україні, особливо з огляду на наш масштаб і розмір, тому наше завдання – працювати і, як казав Мікаель, готуватися, трансформуватися, робити банк якомога привабливішим, а також підвищувати його вартість, щоб у разі якщо уряд вирішить продати акції, він міг отримати за них найвищу ціну", – підкреслив голова наглядової ради.

За даними Національного банку, загальні активи ПриватБанку на 1 березня 2026 року становили 963,77 млрд грн (23,0% від загального обсягу всіх банків).

Нагадаємо, уряд розробляє механізм часткового продажу 7% акцій державного ПриватБанку фізичним особам, що дозволить залучити до державного бюджету близько 18 мільярдів гривень.

Автор:
Світлана Манько