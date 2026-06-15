У Львові продали майновий комплекс державного інституту: хто став новим власником

Фонд державного майна продав майновий комплекс “Львівського науково-дослідного та проєктного інституту землеустрою” за 43,57 млн грн. Переможцем аукціону на платформі Prozorro.Продажі стало приватне підприємство “Давид”, яке належить колишньому прокурору з Тернополя Норайру Аветисяну. Вартість об’єкта майже утричі перевищила стартову ціну.

Як пише Delo.ua, про це свідчить аукціон Prozorro.Продажі.

Продаж держмайна у Львові

У торгах також брали участь ПП "Континент Лайф" і ТОВ "Компанія Пробуд". У фінальному раунді вони запропонували 21,5 млн грн та 21,65 млн грн відповідно. Водночас ПП "Давид" подало заявку ще 12 червня - за три дні до аукціону - і під час торгів жодного разу не підвищувало свою ставку.

Основним активом лота є приміщення у 12-поверховій адміністративній будівлі на проспекті В’ячеслава Чорновола, 4 у Львові. Водночас об’єкт не переходить у повну власність покупця: інституту належала лише частка будівлі - 47% нежитлових приміщень загальною площею 1799,8 м². Ще 878 м² перебувають у спільному користуванні, зокрема частина першого поверху та поверхи з 6-го по 12-й. Рештою будівлі користується Головне управління статистики у Львівській області.

Водночас, як саме новий власник і нинішні користувачі будівлі розподілятимуть право користування приміщеннями – наразі невідомо.

До складу проданого майнового комплексу також увійшли приміщення на вулиці Уманській, 25 у Львові. Формально об’єкт оформлений як гараж площею 653,7 м², однак фактично йдеться про частину триповерхової будівлі - приміщення першого та частково другого поверхів. При цьому понад 2,2 тис. м² будівлі вже перебувають у приватній власності інших осіб, тому новий власник ПП "Давид" не отримав об’єкт у повному обсязі.

Також до лота увійшла адміністративно-виробнича будівля у Дрогобичі на вулиці Сагайдачного, 22 площею майже 1,3 тис. м², яка раніше використовувалася інститутом, а також окремий гараж на вулиці 22 Січня, 40 площею 78,8 м².

Окремо зазначається, що інститут мав право постійного користування кількома земельними ділянками у Львові та Дрогобичі, однак самі ділянки не входили до складу продажу. Після зміни власника покупець має самостійно врегулювати питання землекористування відповідно до чинного законодавства.

Водночас разом із майновим комплексом новий власник отримує й боргові зобов’язання підприємства. Станом на 31 березня 2026 року кредиторська заборгованість становила 7,9 млн грн. Крім того, майно підприємства перебуває у податковій заставі.

Про переможця

За даними YouControl, приватне підприємство "Давид" було зареєстроване у Тернополі ще 1998 року й працює у сфері будівництва житлових і нежитлових об’єктів.

Керівником і власником компанії зазначено Норайр Аветисян - колишнього прокурора. Раніше він також був пов’язаний із компанією "ММ-Логістик", яка у 2025 році придбала земельну ділянку під забудову торгових об’єктів у Давидівській громаді Львівської області.

За інформацією з реєстрів, Аветисян працював у прокуратурі Тернопільської області з 2015 року, а у 2020-му залишив службу. Після звільнення він, за наявними даними, зосередився на розвитку бізнесу в сферах будівництва, автосервісу та операцій з нерухомістю.

Нагадаємо, ФДМУ виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства “Дублянський спиртовий завод”, розташований у Харківській області.