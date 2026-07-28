В Угорщині створили агентство для повернення коштів, викрадених за часів Орбана

Угорський парламент офіційно схвалив створення Національного агентства з повернення активів. Новий орган спеціалізуватиметься на поверненні державних коштів, незаконно привласнених за 16 років правління Віктора Орбана.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Створення агентства є центральним елементом стратегії нового уряду щодо притягнення до відповідальності посадовців попереднього режиму.

За роки правління Орбана Угорщина опинилася на останньому місці в Європейському Союзі за індексом сприйняття корупції від Transparency International. Саме масова корупція стала причиною того, що Брюссель заморозив фінансування країни на мільярди євро.

На відміну від аналогічних структур у країнах Євросоюзу, новий угорський орган має унікальну концепцію. Він поєднує в собі функції прокуратури, поліції, фінансової розвідки та цивільних судових агентів.

Слідчі отримають доступ до будь-яких конфіденційних фінансових даних, зможуть перебирати на себе справи інших органів, самостійно подавати позови до суду та накладати штрафи до 16 мільйонів доларів за перешкоджання розслідуванню.

Головною мішенню розслідувань стануть бізнес-конгломерати союзників Орбана. Протягом останнього десятиліття ці структури стрімко захопили провідні позиції в банківському секторі, енергетиці, будівництві та туризмі.

Оцінюючи масштаб майбутньої роботи, Петер Мадяр порівняв очищення Угорщини від впливу попередньої влади із боротьбою Італії проти мафії.

Нагадаємо, угорські антикорупційні органи вважають, що компанії близького оточення колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана могли привласнити близько 3,5 мільярда євро на завищених цінах у контрактах.

Раніше Мадяр стверджував, що оточення Орбана розпочало виведення капіталів за кордон і розпродаж активів, переводячи десятки мільярдів форинтів до Об’єднаних Арабських Еміратів, США, Уругваю та інших країн.

Крім того, політик зауважив, що частина олігархічних родин уже залишила Угорщину, а інші готуються до від’їзду.