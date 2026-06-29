Адвокат інкасаторів Ощадбанку вимагає арешту Орбана

Угорський адвокат Лорант Горват, який представляє інтереси інкасаторів Ощадбанку, пропонує одночасно з висуненням підозри взяти під варту колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та інших експосадовців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання 24.hu.

Зазначається, що у клопотанні Горват звинувачує Орбана, а також колишнього керівника Центру боротьби з тероризмом Яноша Гайду, колишнього державного секретаря, який відповідав за нагляд за службами національної безпеки, Орша Фаркаша та ексзаступника керівника з кримінальних і правоохоронних питань податково-митної служби Тамаша Деметера в семи злочинних епізодах.

Серед них — незаконне позбавлення волі, вчинене з підступних мотивів і з катуванням потерпілого та злочин катування з метою отримання зізнання.

У своєму обґрунтуванні адвокат посилається на "інформацію, опубліковану в пресі". У ньому нібито йшлося про необхідність перевірити причетність Орбана та інших експосадовців до справи українських інкасаторів та допитати їх.

Горват зазначає, що розслідування мало з’ясувати, чи заходи проти українських інкасаторів ґрунтувалися на реальних і законних підставах кримінального процесу, "чи фактичною метою дій органів було забезпечення політичних, зовнішньополітичних або урядових інтересів".

"Якщо позбавлення волі, затримання, допит, утримання під вартою або видворення з країни не відбувалися на підставах, передбачених кримінально-процесуальним законом, а були виконанням заздалегідь ухваленого політичного чи адміністративного рішення, тоді був злочин незаконного позбавлення волі згідно зі статтею 304 Кримінального кодексу", — підкреслює Горват.

На його думку, щодо згаданих чотирьох людей "обґрунтовано виникає ризик перешкоджання успішному проведенню кримінального провадження", а тому це "може виправдати застосування затримання, а також — залежно від конкретних даних, встановлених під час розслідування — подання клопотання про взяття під варту".

Раніше премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив негайно розпочати внутрішнє розслідування у справі про захоплення українських інкасаторів та майна Ощадбанку у березні.

Це сталося після того, як було опубліковане журналістське розслідування про те, що захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку в березні 2026 року було особистим рішенням тодішнього прем'єра Віктора Орбана, і достатніх юридичних підстав для операції не було. Орбан хотів помститися Україні за перебої з постачанням нафти через трубопровід "Дружба".

"Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг приймати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він повинен взяти на себе відповідальність!" – написав прем’єр-міністр Угорщини", - заявив Петер Мадяр.

Що відомо про інцидент з інкасаторами

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників.

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Також там знаходилося 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

6 березня, Україна повернула сімох затриманих в Угорщині працівників Ощадбанку. Згодом Міністерство закордонних справ заявило про грубі порушення прав інкасаторів під час затримання.

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників. Було зафіксовано пошкодження обладнання, наразі проводиться оцінка збитків.

Угорщина заявляла, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

6 травня Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку.