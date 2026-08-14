ДПС автоматично стягнула понад 1 млрд грн податкових боргів

З початку 2026 року до державного бюджету повернуто понад 1 млрд грн завдяки роботі автоматизованої системи стягнення податкового боргу. За цей період кошти списали з рахунків 27,9 тисячі платників податків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву в.о. голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух.

За її словами, це на 651,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року, а загальна ефективність механізму зросла майже утричі. Система діє без людського втручання та застосовується винятково до юридичних осіб, які мають узгоджений податковий борг.

Як працює алгоритм стягнення

Механізм починає діяти лише після того, як платник отримав можливість добровільно виконати свої зобов'язання. Якщо підприємство самостійно задекларувало податки, але не сплатило їх протягом 90 днів, стягнення здійснюється без окремого рішення суду згідно із нормами Податкового кодексу України.

Процедура списання відбувається за чітким ланцюжком:

інформаційні системи ДПС щодня автоматично формують перелік наявних боргів;

генерується електронна платіжна інструкція з цифровим підписом;

документ надходить до Державної казначейської служби;

після перевірки реквізитів Казначейство переадресовує платіжку до банку через систему електронних платежів (СЕП).

Запровадження системи стало можливим завдяки електронній інтеграції баз даних ДПС, Казначейства та банківських установ.

Нагадаємо, за перші сім місяців після запуску система стягнула майже 877 млн грн податкового боргу. Автоматичне списання заборгованостей почало діяти в Україні у серпні 2025 року.